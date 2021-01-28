Son aylarda fazlaca dile getirilen sorunlardan birisi olan "sisli beyin", aslında tam olarak bir "hastalık" sayılmıyor. Kronik zihinsel yorgunluk, uykusuzluk, odaklanma zorluğu, unutkanlık, gerginlik, umutsuzluk zaten bir çok insanın hayatının bir döneminde ya da sürekli yaşadığı bir durum olarak karışımıza çıkıyordu. Fakat bu pandemi döneminde bu durum daha da artmaya başladı. Son zamanlarda bana da bu konuda bitkisel açıdan neler yapabiliriz şeklinde çok soru gelmeye başladı. Bu sorunu çözerken önce uykusuzluk varsa onu düzeltmek gerekir. Uyku bozukluğu tüm vücut fonksiyonlarımızı kötü etkilemektedir.



Hareketsiz yaşam

Pandemi günlerinde yasaklardan ve hareketlerimizin kısıtlanmasından dolayı evde daha çok zaman geçirir olduk. Evde geçirdiğimiz bu zamanda daha fazla çay ve kahve tüketir olduk. Çay ve kahvedeki kafein hepimizin bildiği gibi sinirleri uyararak uykusuzluk yapmaktadır. Dolayısıyla çay ve kahve tüketimini azaltmak gerekir. Ihlamur çiçeği, oğul otu (melissa officinalis), kuşburnu çaylarından da gün içinde ve akşamları içebiliriz.

Bu dönemde çayın kahvenin yanında tüketilen bisküviler, pastalar, börekler de gereksiz kalori ve faydasız karbonhidrat almamıza sebep olmaktadır. Hem kilo yapmakta hem de bağırsak yapımızı bozmaktadır. Bildiğiniz gibi sağlıksız bir bağırsak yapısının insan psikolojisi üzerindeki kötü etkileri son yıllarda iyice ortaya çıkmıştır.



Mikrop öldürücü yağlar

Hareketsizlik de uykusuzluk gibi tüm vücut fonksiyonlarımız ve ruhsal durumumuz için önemli bir faktördür. Vücudumuz efor sarf ettiğinde, kan dolaşımımız hızlandığında başta kalp damar sistemimize, zihinsel faaliyetlerimize, ruh sağlığımıza yararlı katkılar sağlar. Yaptığımız fiziksel aktivite açık havada ise bol oksijen ve gün ışığıyla beraber bu faydalı etki daha da katlanmaktadır. Uykusuzluk çekiyorsak yatarken yastığımıza 1-2 damla lavanta uçucu yağı damlatabiliriz. Lavanta, uykuya dalmamızı kolaylaştırabilir. Kafur oranı düşük olduğu için aromaterapide de daha çok tercih edilen "Lavandula angustifolia" türü lavantanın yağı olursa uygun olacaktır.

Akşam oturduğumuz odada buhurdanlığa 2-3 damla adaçayı, biberiye, kekik yağı damlatarak kokunun odaya yayılmasını sağlarsak hem bu yağların mikrop öldürücü özelliğinden faydalanmış oluruz hem de zihni uyarıcı, hafızayı güçlendirici özelliklerinden faydalanmış oluruz. Adaçayı, salvia triloba türü olursa daha uygun olur. Bu tür adaçayı, toksik bir madde olan tuyon içermez. Ayrıca belirtelim epilepsi hastalığı olan bir kişi varsa biberiye kullanması uygun olmaz. Diğerlerini kullanabilir.

Arı ürünleri tüketmek

Sisli beyin sorununda arı ürünlerinden ikisi olan polen ve perga kullanılmasını da önemle tavsiye ediyorum. Bu arı ürünlerinde B grubu vitaminler fazlasıyla var. Ayrıca doğadaki tüm aminoasitleri içeriyor. Probiyotik etkisi de var. Yetişkin birisi her gün 1 tatlı kaşığı polen, 20 adet perga tüketebilir.

Masajın rahatlatıcı etkisini hepimiz biliyoruz. 100 ml kadar susam yağı içerisine 3-5 damla lavanta, limon, ylang ylang, adaçayı ya da biberiye damlatarak masaj yapılması da faydalı olabilir. Omega yağlar açısından zengin yağların, balıkların, kuruyemişlerin, özellikle de cevizin tüketilmesini öneririm.

Demir eksikliği ve pekmez

Demir eksikliğinin de bu tip sorunları artırdığı bilindiği için kahvaltılarda dut ve üzüm pekmezi tüketilmesini de tavsiye ederim. Pekmezleri tercih ederken de çok uzun süre kaynatılarak elde edilen pekmezler yerine yeni modern yöntemlerle daha düşük ısıda uzun süre bekletilerek elde edilen pekmezleri tercih ediniz. Yüksek ısıda hmf miktarı yükselmekte, zararlı maddeler ortaya çıkabilmektedir.



Sağlıklı günler dilerim

Herbalist Tarkan Güveloğlu



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