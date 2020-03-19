Mikrop öldürücü uçucu yağlar

Çok sayıda uçucu yağ antiviral etkiye sahip. Virüslerle mücadelede etki sağlayanlar ve grip ya da soğuk algınlığı semptomlarında en etkili olanlar hangileri?

Uçucu yağların laboratuvarda kanıtlanmış bir "antibakteriyel" etkisi vardır. Soğuk algınlığı veya basit solunum yolu virüsleri dünya çapında en yaygın bulaşıcı hastalıktır. Bunlarla savaş için bitkileri de kullanabilirsiniz. Özellikle uçucu yağları. Yüzyıllardır bir çok hastalığın tedavisinde doğadan faydalanılmıştır. Bitkiler çay olarak içilmiş ya da macun şeklinde yenmiştir. İlkel uygarlıklarda bitki yaprakları, tohumları yakılarak çıkan dumanı ile tütsü yapılmış, "kötü ruhları, kötü enerjileri" uzaklaştırmak amaçlı da kullanılmıştır. Aslında bu bitkilerin yakılması esnasında, bitkilerde bulunan uçucu yağlar açığa çıkarak yaşam ortamlarına koku vermiştir. Sağlık dağıtan da bu yayılan koku olmuştur

Havadaki mikropları öldürür

Aynı zamanda bu uçucu yağlar havadaki mikropları öldürerek, hastaların iyileşmesine yardımcı olmuştur. Modern çağda bitkilerin içerdiği bu uçucu yağlar damıtma yöntemiyle ayrıştırılarak parfüm ve ilaç amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. 1920'lerden sonra Aromaterapinin keşfedilmesi ve yaygınlaşmasıyla beraber bitkilerden elde edilen uçucu yağlar ve hidrosoller Fransa, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. Dahilen ve haricen kullanılmaya başlanmıştır.

Portakal kabuğu etkisi

Anadolu insanının geleneksel tedavilerinde de bu yöntem aslında adı "aromaterapi" olmasa da vardır. Solunum yolu enfeksiyonlarında kaynar suya kekik ve nane atarak buğu yapmak da buna bir örnektir. Sobanın üzerine portakal kabuğu koymak bile aslında sadece koku vermek amaçlı değildir. Portakal kabuğunda bulunan çok kıymetli, mikrop öldürücü etkisi bulunan uçucu bir yağ vardır. Sıcağında etkisiyle bu uçucu yağ odaya yayılarak hem güzel koku verir, hem de ortamdaki mikroplara etki yapar. Yüzyılları aşan bir başka gelenek de kurutulmuş adaçayı yapraklarının yakılarak tütsü yapılmasıdır. Bu bitkinin yapraklarında da çok kıymetli bir uçucu yağ vardır. Fakat ben bitkilerden tütsü yapılmasına karşıyım. Bir şey yanarak duman çıkarıyorsa aynı zamanda kanserojen demektir. Çıkan dumanı solumak zarar verebilir. Akciğerlerde kanserojen etki göstermesinin yanı sıra, astım, bronşit gibi hastalıkları da tetikleyebilir.

Dünyanın en zengin bitki çeşitliliği

Tütsü yapmak artık çok eski dönemlerde kaldı. Modern çağımızda uçucu yağları kullanmak çok daha mantıklı ve çok daha etkili. Özellikle bu günlerde fazlasıyla yayılan virüs kaynaklı bu kış hastalıklarında hangi yağları kullanabiliriz? İnfuluenza, corona vs derken insanlar haklı olarak korku içinde yaşamaktadır. Özellikle yaşlılarda ve hastalarda ölümcül etkileri olduğunu görmekteyiz. Bu tip hastalıklar için Dünyanın çeşitli bölgelerinde bir çok bitki yağları kullanılmaktadır. Dünyanın en zengin bitki çeşitliliğine sahip coğrafyalarından birisinde olan ülkemizde yetişen bitkilerden elde edilen uçucu yağlar bu konuda fazlasıyla yeterli olur.

Saf uçucu yağ olması önemli

Odanıza koyduğunuz kaynar su dolu bir kaba ya da buhurdanlığa bir kaç damla okaliptüs, nane, lavanta, portakal kabuk yağı, limon kabuk yağı ve kekik yağı damlatmak yeterli olur. Bu bitkileri ayrı ayrı ya da aynı anda da koyabilirsiniz. Kekik mikrop öldürücü etkisi en yüksek bitkilerdendir fakat biraz sert, ağır kokulu bir yağı vardır. O yüzden daha az miktarda eklemek gerekir. Buhurdanlıktan yayılan ve aroma yağ içeren buharı günde yarım saat teneffüs etmeniz yeterli. Ertesi gün aynı işlemi tekrar yapın.

İthal bitki yağlarından çay ağacı yağı ( tea tree oil ) da aynı şekilde kullanılabilir. En önemli noktalardan birisi de bu yağların saf, uçucu yağ olmasıdır. Piyasada satılan uçucu yağlara ayçiçek yağı karıştırılıyor olması malesef bir hayli yaygın durumdadır. O nedenle satın alırken titiz davranın..

Çok düşük bir ihtimal ama bu bitkilerden herhangi birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız. Aromaterapi, Fitoterapi eğitimi almış bir doktora danışarak kullanınız. Ayrıca her yazımda belirttiğim gibi herhangi bir rahatsızlığınız varsa önce uzman bir doktora giderek onun tavsiyelerine mutlaka uyunuz.

Sağlıklı günler dilerim

Herbalist Tarkan Güveloğlu

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