Virüslere bitkisel kalkan!

Hepimizin bildiği gibi,virüsler insanlık tarihi boyunca hasta eden, baş etmesi zor mikroplardır. Gözle görülmeyen bu virüslerinetkileri çok büyüktür, bazıları ise ölümcül olabilir.Antibiyotiklerin icat edilmesinden sonra bakterilere bağlı hastalıkları kolayca yenmeyi başardık ancak virüslere karşı aynı başarıyı henüz elde edemedik. Çünkü en güçlü antibiyotikler bile virüslerin karşısında etkisiz kalabiliyor.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek

Virüslerle baş etmenin tek yolu bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaktır. Farkındaysanız grip salgınları başladığında etrafımızdaki insanlar gripten farklı etkilenirler. Salgın dönemlerinde gribe hiç yakalanmayanlar var mesela. Kimileri çok hafif atlatır, bazıları ise hastanelik olur. Bunun sebebi herkesin bağışıklık sisteminin farklı olmasından kaynaklı... Bağışıklık sistemini güçlendirmek için size bazı bitkilerden söz edeceğim. Özellikle son 10yılda gelişmiş ülkelerde tıbbi bitkilerin kullanımı hızlandı. Bunun nedeni bu şifalı otların bağışıklık güçlendirmedeki olumlu etkilerini tıbbi otoritelerin de kabul etmesi.

Her yıl şekil değiştiriyorlar!

Grip virüsleri ve buna benzer virüsler her sene şekil değiştirerek insanları hasta etmeye devam etmekte. O yüzden aşılar da pek etkili olamıyor. Çin’de ortaya çıkan yeni corona virüsü de can almaya devam ediyor. Gördüğümüz üzere bu yeni tip Korona virüsünün bulaştığı her insan da hayatını kaybetmemekte. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar daha kötü etkilenirken, güçlü olanlar kurtuluyor!Elbette ki can aldığı için huzursuzluk yaratan bu hastalıkta alternatif yolları konuşmak gerekiyor. Çin'de de olduğu gibi,kimi zaman aşılar da önlemiyorsa.. Şifalı bitkiler tam burada devreye giriyor. İşte doğal ürünlere yönelik eğilimin nedeni de, tabiatta çok fazla bağışıklık güçlendirici bitkinin bulunması.

Propolis ve perga

Eski zamanlardan beri şifalı otlar viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere çeşitli hastalıklar için doğal ilaçlar olarak kullanılmakta. Virüslere karşı etkili bazı bitkilerden ve arı ürünlerinden faydalanabiliriz. Bunların başında ilk akla gelen propolistir. Propolis tüm zararlı virüs ve bakterilere karşı çok etkili doğal bir silahtır. Yine arı ürünlerinden birisi olan perga yani "arı ekmeği", içerdiği vitaminler, mineraller, aminoasitler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren çok önemli bir besindir. Pergada, polenden farklı olarak probiyotik bakteriler de vardır. (Faydalı bakteriler) Bağışıklık sisteminin güçlü olması için bağırsak floramızın sağlıklı olması gerekir. Perga bu açıdan da iyi bir besindir. Propolis ve pergayı bal ile karıştırarak kullanmak sinerjik etki yapar, faydası katlanmış olur. Kaliteli ham bal da zaten başlı başına mikrop öldürücüdür.

Çok etkili bitkiler

Şifalı otlar dünya çapında hastalıkları tedavi etmek için kullanılmakta ve birçok çalışma, deney bunu gösterdi.. Zencefil, adaçayı, kekik, karanfil tanesi, meyan kökü, lavanta gibi otlar hastalıklara karşı faydaları olan bir kaç örnektir ve bu konuda çok etkili bitkiler. Zencefil, sağlığı geliştirici özellikleri nedeniyle bitkisel tıbbın en popüler kullanılan bileşenlerinden biri. Taze zencefili rendeleyerek limonata içerisine ekleyip içebiliriz. Kurutulmuş toz halini çay şeklinde ya da bal ile karıştırıp yiyebiliriz. Ayrıca adaçayını kaynar suda 5 dakika demleyerek tüketebiliriz. Adaçayı olarak "salvia triloba"türünü kullanırsak daha zararsız olur. Salvia triloba türü adaçayı "tuyon" denen toksik madde içermez.

Mikrop öldürücü Kekik

Şifalı otlar dünya çapında hastalıkları tedavi etmek için kullanılmakta dedik. Kekik de bunlar arasında. Kekik, mikrop öldürücü etkisi en yüksek olan bitkidir diyebiliriz. Kaynar suda 5 dakika demleyerek içebilirsiniz. Kekikte bakterilere ve virüslere karşı etkili olan timol ve karvakrol adında çok önemli 2 madde vardır. Bu maddeler "origanum majarona" türü kekikte daha fazla. Mümkünse bu kekik türünü, yoksa her hangi bir kekik türünü kullanabilirsiniz. Kekiğin distilasyonla elde edilen uçucu yağından da faydalanabiliriz. Buhurdanlığa ya da kaynar su dolu bir kaba 4-5 damla kekik yağı damlatıp kokusunu içimize çekebiliriz. Bu yayılan koku hem odadaki ortamı temizler hem de teneffüs ederek akciğerlerimize fayda etmiş olur. Öksürük ve sinüzite de faydalı olur.

Bağışıklık direncini geliştirmeye yardımcı olan bitkisel tıp içinde Karanfil de önemli yer tutuyor. Bir karanfilin tanesini gün içinde farklı zamanlarda 5 dakika kadar ağzımızda tutabiliriz. Sonra yutmayıp atabiliriz. Bir süre sonra ağzımıza içindeki karanfil yağından kaynaklanan hoş kokulu ama acımtırak tadını bırakacaktır. Karanfilde bulunan bu yağ çok etkili bir mikrop öldürücüdür. Günde 2-3 adet kullanabiliriz. Karanfil tanesini içtiğimiz çaylara da atabiliriz.

Virüs düşmanı lavanta

Lavanta da virüs ve bakterilere karşı çok savaşçı. Hem çiçeği hem lavanta yağı, antiseptik, antiviralözelliklere sahiptir. Bir pamuğa damlatarak kokusunu odaya yayabilirsiniz. Çayını da tüketebilirsiniz. Lavanta kaynar suda 5 dakika demlenerek içilebilir. Öte yandan Meyan kökünü çay olarak günde 1-2 bardak tüketebilirsiniz. Yüksek tansiyon ve şeker hastaları bu çayı dikkatli kullanırlarsa iyi olur. Şunu unutmamak gerekir. Bağışıklık sistemi sadece bitkiler ve yiyeceklerle güçlü tutulmaz. Bağışıklığı güçlendiren en süper ilaç gülmektir, mutlu olmaktır. Stresle baş etmeyi bilmek gerekir. Açık havada spor yapmak, özellikle sosyal ortamda spor yapmak da mikroplara karşı bedeni güçlendiren çok önemli bir aktivitedir.

Hasta olduğunuzda önce mutlaka bir doktorabaşvurunuz. Size teşhis konulduktan sonra, doktorunuza da danışarak bitkisel maddeler kullanınız. Mümkünse fitoterapi (bitkisel tedavi)eğitimi almış bir hekimle bitkisel tedaviye devam edin.

Hastalıklardan uzak doğal bir yaşam dilerim

Herbalist Tarkan Güveloğlu;



