5 Mayıs 2020 – 18 Ocak 2022

Ateş ve Havanın dansı

Astroloji öğrenmeye başladığım ilk günden itibaren beni benden alan konu Ay düğümleriydi. Bu konu astrolojinin çok ileri aşamasında verilecek bilgiydi fakat ben o kadar heyecan ve içsel bir çekim duydum ki zamanı hızlandırıp ay düğümleri konusunda bireysel araştırmalara başladım. Bu yaklaşık 8 yılımı aldı ve almaya devam ediyor. Konunun bilgileri tüm kaynaklarda teorik ve geçmiş referans alınarak olasılıklar üzerine araştırmalar yapılmış olarak var. Ben bunca yıl bireysel yaşamları mercek altına alıp büyük bir sabırla gözlemleyerek milyon tane notlar alıp araştırmalar yaptım. Ve ay düğümlerinin ne anlattığı, hangi ay düğümü hangi ay düğümü ile yakınlaşıp, uzaklaştığı, evlendiği veya düşman olduğu konusunda deneyler yaptım. Tüm sonuçları anlatan ‘İNSANIN KENDİNİ YARATMA VE İMHA ETME SANATI’ adında kitabımı hazırladım. Sizlere ne zaman ulaşır kısmını uygun zamanı gelince olarak verebilirim.

AY DÜĞÜMLERİ

DERSİN VE TERSİN

Doğum haritamızda gezegenler dışında ay düğümleri vardır. Teknik olarak Ay Düğümleri, Ay’ın ekliptiği kestiği noktalardır. Ay’ın Güneş etrafındaki yörüngesi ile Güneş’in yörüngesinin yörüngesinin kesiştiği noktalardır. Ay düğümleri gezegenlerin aksine genelde geri giderler. Yani retro’dur. Çok nadir düz, çok çok nadir olarak ta es görünümdedir. Retro’nun etkisi bizi mücadeleye sürükler, düz olağan, durgun bir akış içine sokar. Es ise kişinin engelleri çoğunlukla kendi kendine yarattığı engellerdir. Es takılmış demektir. Doğum haritalarımızda sadece ay düğümlerini anlamak ve yaşamak bile hayatımızda gözle görülür birçok kolaylığı sağlar. Mesele anlamak. Benim yaklaşık 8 yıldır uğraşıp araştırdığım, denediğim, denettirdiğim ilmik ilmik kendimi adadığım konu. Dersimiz ve tersimiz.

Ay düğümleri İkiye ayrılır.

Kuzey ay düğümü KAD ve Güney ay düğümü GAD. KAD sembolü bütün hikayeyi net olarak anlatır. KAD bir dağ, tepe izlenimi verir. Hepimizin düşe kalka zirveye çıkması beklenir. GAD bir kuyu veya korunaklı bir saklanma alanı gibidir. KAD zorlu yolları aşıp bu tepeye çıkmalısın derken, GAD anne karnında konforunu bozmak istemeyen saklanmış bir cenin gibi dışarıya çıkmayı istemez. Tabi orda kalmanın da belli bir süresi var. Yaşamda hiçbir zaman isteklerimiz ne yazık ki galip gelmiyor. İstekler için savaş, mücadele, istemediklerimiz için direnç ve kaçış yaşama döngüsünü yaratıyor.

Ay Düğümleri, karma ile bağlantılıdır.

GAD,

Ruh ben buna sebebini bilemediğimiz korkular demek istiyorum. Kendine ait bir kaydı, datası vardır. Bunu ilkokula başlayan bir çocuk gibi düşünelim. Bu çocuk eğitim ile ilgili tüm deneyimi an ve an yaşayarak öğrenir. Bazı şeyleri çok kolay öğrenirken bazı konularda zorlanabilir. Zorlandığı konulardan kaçabilir, üstüne çok gidebilir veya zorlandığını öğrenemeyeceğini kabul edip o konularda zayıf olduğunu kabul edebilir. Tüm bu süreç içerisinde sınıfta zorlandığı konuda alay konusu olursa veya sürekli öğretmeni tarafından azarlanırsa yaşamında geri kalan hikayenin temeli oluşmuş olur. Bizlerinde geçmiş yaşam deneyimlerimizin eksik, travmatik, yarım kalmış veya kaçtığımız ne varsa iç dünyamızda kayıtlıdır. Tüm bilinçli olarak hareket ettiğimizi düşündüğümüz karar verdiğimiz her davranışın altında hareketi sağlayan, yön veren bu temel vardır.

GAD bireysel olarak hepimizin haritasında olmasının yanında ülkelerin ve firmalarında vardır. Ülke ve firmaların kurulma tarihleri baz alınır. Güney Ay Düğümünün yöneticisi olan gezegen kayıp noktasını işaret eder. Kaçınılmaz ve fark etmemiz gereken kaderi anlatır. Zorlayıcı konumu ve açıları varsa kişinin yaşam yolculuğu zor, krizlerle dolu olabilir. Nereyi işaret ediyorsa çok iyi anlamak ve asla bağlanmamak gerekir. Getirdiğimiz üzerimizdeki borçlardır. Doğum haritalarımızda GAD ve tüm bağlantılarını anlamak ve harekete geçmek güzel bir fikir gibi gelse de asla kolay bir yolculuk değildir. Anlamak ile idrak etmek arasında belki yaşanması gerekecek tekrar tekrar yaşamlar olabilir. Ama fark edip yola çıkmak bile önemli gelişmedir.

Cesaret ve bilgeliği doğuran şey sorunlardır. Sorunlar ya geliştirir ya sizi bitirir. Neye hazırsanız…

KAD

Kuzey Ay Düğümü buna da ben iç ses yani sezgiler demek istiyorum. KAD hedefi hissetmek ama bir türlü emin olamayıp geri çekilmek gibi çalışır. Ufukta görünür ama yola çıkınca bir türlü varılmaz ve hatta zaman zaman gözden kaybolur. Bunu yüzerken karşısında yakın gibi duran bir adaya kulaç atıp ulaşmak gibi hayal edebilirsiniz. Her kulaçta görmeye çalışıp, acaba ne kadar yaklaştım diye bakıp gözden kaybolmuşsa içimize gelen korku gibidir. İşte tam o zaman geri dönüp güvenli hissettiğimiz alana döner geriye doğru yüzeriz. Veya Denemeye devam eder risk alıp devam edebiliriz. Varır mıyız? Çok az olasılıkla evet. Doğum haritamız da Kuzey Ay Düğümünün yöneticisi olan gezegen ve ev varış noktasını gösterir. KAD a gitmek için kolaylaştırıcı veya zorlayıcı açıları çok iyi analiz etmek gerekir. Benim şimdiye kadar olan en önemli tecrübem KAD a gidiş kolay veya zor olsa da asla vazgeçmeden rotayı bilerek kulaç atmak asla vazgeçmemek büyük ödülleri de beraberinde getirdiğiydi.

Yaklaşık 18 aydır Oğlak&Yengeç aksındaki ay düğümlerinin tüm yaşama ne anlatmak istediğini dolu dolu yaşıyoruz. Bu konuyu uzun uzun anlatmıştım. Yeni konumuz 5 Mayıs ve 18 Ocak 2022 Yay&İkizler hattına geçen ay düğümün etkileri. Ateş ve Havanın dansı.

Kafa karışıklığı ile bulanık bir hal içinde olma,

Hayattan keyif almanın ve almaya çalışmanın beyhuhe çabası ve sonuçları,

Bireysel olarak ben bilirimciliğin tavan yapması,

Haklı olmaya ve bunu ispatlamaya yoğun çabanın kargaşası,

Çok iş , çok çaba ama az sonuca varma,

Sürekli kaçma isteği, arayış ve mutlu olup motivasyonunu bulamama,

Her ne olursa olsun iletişimi öğrenme fakat bunun içinde ilk olarak kendimizle iletişim kurabilmeyi öğrenme.

Sağlık sektöründe çok önemli buluşlar ve adımlar,

Askeri alanda yeni düzenlemeler,

Eğitim alanında yepyeni planlamalar,

Ani gelişen ve hızla yayılan olaylar,

Sanata büyük önem verilmesi.

Mantıklı karar verdiğini düşünme ve asla bu konuda taviz verememe.

Gibi yüzlerce olasılığın sadece ana başlıkları. Hepimizin bireysel haritasında olan Yay ve İkizler burcu olan alan tam olarak bize ne getirip, götüreceğini anlatıyor olacak. Yukarıdaki maddeler Tüm yaşamı etkileyecek olan olasılıklar.

Her ne olursa olsun Yaşam en iyi öğretmen. Bizler yeter ki öğrenmeye ve evrilmeye gönüllü olalım.

Sevgiler;

Hülyanida Şahin

Astrotegram/Kişisel Dönüşüm Yolcusu