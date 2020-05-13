RETROLAR BUNUN İÇİN GELİYOR.

Almam gereken tüm tedbirleri alarak dün dışarı çıktım. Uzun zamandır uzun mesafe dışarıya yaya olarak ilk çıkışım:). Ve daha bismillah bir esnaf korumanı çıkarsana tanımadım dedi. Ben anlık şok ve şaka yaptığını düşünerek yola devam ettim. Yürüdükçe insanların çoğu maskesiz ve bana sanırım ne pimpirikli kadın gülümsemesiyle bakıyorlar. Sonra acaba dedim uzun zamandır haberleri takip etmiyorum. Corona geçti tedbirler kalktı benim haberim mi yok tüm bu olaylar Kadıköy de oluyor bu arada. En son yürürken merdivene oturmuş gayet önlemsiz dip dibe 5- 6 genç bana duyurmak üzere AA kulaklar açık kalmış kapa kapa diye bir gönderme yaptılar. Gerçekten anlamıyorum. Medyayı, olan biteni, anlatılanları, haberleri, yaşananları ve daha neler yaşanacağını her şeyi bıraktım. Tek bir şey sormak istiyorum?? bu rahatlık, tasasızlık, boş vermişlik neden? Daha ne olması gerekiyor biraz bilinçli olmak için? Dünya da her şey değişiyor ve biz bu değişimin içinde nereye gidiyoruz, bir yüzyıl kapanıyor ve dersini vermeden bizler de almadan yeni bir yüzyıla giremiyeceğiz. Tüm bunları ben mi yaşıyorum ve merak ediyorum. Haziran ayında 2 tane tutulma var. Tünelin tam ortası. Veya astrolojiyi mi bırakmalıyım bilemedim ??