Hayatı tam olarak yaşamak demek, hayatı hem karanlığı hem de aydınlığı tam olarak yaşamak ve kabul etmektir…Howart Sastaportas dan bu söz tam olarak Plüto’yu anlatıyor. Acıyı, üzüntüyü red ettiğimiz, kaçtığımız sürece dönüşümü gerçekleştirmemiz mümkün olmaz. İçinde bulunduğumuz süreçte en çok korktuğumuz şey için sorular,

Ne kadar sürecek,

Ne zaman dışarı çıkacağız,

İşsiz kaldım veya çıkarılırmıyım,

Kira, genel gider v.s nasıl ödeyeceğim kaygısı,

Ben hastalığa yakalanırmıyım,

Sevdiğim insanlara bir şey olur mu?

Gibi onlarca çoğaltılabilir.

Benim çevrem veya bu yazıyı okuyan herkes eminim ki paşazade, paşa dedesi, anası, babası olan yalı, köşk sahibi olan kişiler değil. Veya en azından ben öyle değilim. Böyle bir güven olmadığı için panik ve kaygı yaşamakta çok çok haklıyız. Şu an hepimiz aynı geminin içindeyiz. Bu gemi nereye sürüklenirse sürüklenecek. Gemi adına yapacak bir şeyimiz yok. Biz şuan ve 2020 de dönüşüyoruz ve ne yazık ki hayatın acı ve üzüntü tarafından geçiyoruz. Artık böyle kabul etmek ve bireysel olarak kendi sağlığımıza odaklanmak zorundayız.

Kira v.s ödeyemezsek atılırız ve ortak bir sosyal mesafeyi koruyarak çadırda yaşarızJ

Üzerimizde yük edindiğimi ve artık bu yüklerin fazla geldiğini anlayıp destek isteyebiliriz.

Sorun varsa çözüm de vardır. Eminim başka çözümler var ve bizi bekliyor.

Zihni değil ruhumuzu besleyebiliriz.

Not: Yazı, Paşazadegiller dışında olanlara ithaf edilmiştirJ

Unutmayalım bu Dünyanın sorunu bırakın… OL’AN Olur….

Hülyanida Şahin

Astrotegram

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