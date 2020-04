BU SÜREÇ BİTECEK

Bu süreç elbet bitecek. Bittiği zaman her birimiz aynımı olacağız? Karekter yaşamda en zor değişen hatta gercekçi bir yaklaşım göstermekte zorlandığımız kalıbımız. Bu kalıp hala aynı mı? Esnedi mi? Yani biz neleri farkettik? En çok neleri özledik ve ne kararlar verdik? Bu sorular sayfalar dolusu çıkartılabilir ve her çıkan kafamıza takılan soru aslında çözüme giden yolun da başlangıcı olabilir. Ve sorular, biz değişime artık ne kadar hazırız ile bitebilir.

Yaşam dış dünyayı ince detay temizliğe sürüklüyorken şimdi iç dünyamızı, hiç girilmemiş, görmekten yüzleşmekten kaçılmış bir çok alanı temizleme zamanı. Yaşama tekrar doğmak için ölme zamanı. Bu dolunay hatta 2020 sürecinde lütfen en kör noktalara korkusuzca girin, kaybolun. Değişim için dönüşümü başlatın. Yeni bir Dünya için temizlenin, arının, yenilenin. Hayatımda bilmediğim çok şey var. Ama çok emin olarak bildiğim tek bir şey var ki, dış dünyanın iyi olması bizim iyi bir insan olmamızdan geçiyor. İyi insan olmak ne demek?

Koşulsuz seven,

Nefsinin kölesi olmayan ve ona yenik düşmeyen,

Asla yargı yapmayan,

Ben (ego) sahibi olmayan,

Saygılı,

Vicdanlı,

Çocuk saflığında,tertemiz,

Adaletli,

Üreten,

Gelişen ve en önemlisi,

Erdem sahibi olmayı bilen.

Her bir maddeyi gerçekleştirmek hakkını vermek inanın hiç kolay değil. İNSAN olarak doğmakla İNSAN olmak arasında yüzlerce deneyim ve yaşam var. Ve siz bu yaşamda hangi evredesiniz?

Sevgiler,

Hülyanida Şahin