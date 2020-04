23.04.2020 BOĞA BURCUNDA YENİ AY

DEĞİŞİM HER ZAMAN İÇİN SANCILI OLUR.

23.04. 05:25 te gerçekleşen yeni ay, hayatımıza önemli mesajları getirecek. Uranüsyen bir yeni ay olması, içinde bulunduğumuz bu süreçte önemli deneyimleri yaşatacağa benziyor.

2020 hepimizin bildiği üzere kolay geçmiyor. En çok merak edilip sorulan soru ise “Ne zaman bitecek”. Yani her zaman yaptığımız hata gene söz konusu. Detayları görmemezlikten gelip, biran önce sonuca varma isteği. Her zaman için bu böyle değil mi zaten. Astroloji hep dediğim gibi fal veya kehanet değil. Astroloji matematik gökyüzünde olan her şeyin yeryüzüne yansıması. İkaz etmesi, uyarı yapması. Tıpkı meterolojinin yağmur yağma olasılığını söyleyip bizim tedbirli çıkmamız gibi. Veya ıslanırım dememiz de olabilir. Yani sonuçta karar vermek bize kalıyor. Şimdi ki sorular da tıpkı “acaba yağmur ne zaman biter” demek gibi bir şey. Nisan ve Mayıs ayları bize dönemli deneyimler yaşatma hazırlığı içinde olduğunu ısrarla anlattım ve anlatmaya devam edeceğim. Biz yaşamda artık ne zaman doğru soru sormayı, doğru yaşamayı, bireysel gelişme sorumluluğunu almayı başarırız işte o zaman bitmesine değil bitirme çabasına girer ve bitiririz

Yeni ayın boğa burcunda Uranüs ile beraber hareket ediyor olması, ani olması gereken birçok değişime sürükler nitelikte. Yani bu ay doğrularınızı, yanlışlarınızı bir düşünün derim. Boğa toprak elementinin sabit burcudur. Konforu sever. Duygusal motivasyonunu yeme, içme, keyif ve bunu korumaktan sağlar. Çok kısaca, Uranüs yeniliktir, yeniliğe açık olunmazsa bunu nazikçe asla yapmaz. Maalesef yıkarak yapar. Şimdi ee sorusu varJ

Maddi olarak güven alanınınız neresi ise değiştirip, yeni olasılıklar yaratmaya hazır olun.

Manevi her türlü zarar gördüğünüz veya verdiğiniz durumları gözden geçirin.

Değişim kaçınılmaz bir gerçeklik bunu kabul edin.

Artan iştah ve rahatlık isteği ile asla hareket etmeyin.

Nisan ve Mayıs ayında öncelik hayatta kalmak olarak öncelik verin.

Ay sonuna doğru yönetim ile yerel idare arasında ani verilen kararlara hazırlıklı olun.

27/29 Nisan özellikle yer sarsıntılarına karşı panik olmayın.

Nisan ve Mayıs hastalık daha riskli.

Bulunması beklenen aşı veya ilaç için güzel haberler gelebilir. Fakat bunun kullanımı 1 yılı alabilir.

Yaşamımızda her şeyden önce sağlıklı ve aklı selim bireyler olmayı diliyorum.

Sevgiler;

Hülyanida Şahin

Astrotegram/Kişisel Dönüşüm Yolcusu