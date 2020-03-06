BİR DE NE GÖREYİM;

Başak burcunda Dolunay

Hiç bir şeyi göremediğimi. Sis bulutu içinde, belirsizliğe derin dalış.

Hadi dalalım bakalım:)

Astrolojinin, göksel bilgelik yolculuğu olduğunu yaşadıkça anlıyorum. Binlerce sembol, binlerce hatta daha fazlası mesaj barındıran semboller. Ve burdan bakıp bu matematiğin, mesajın ne olduğunu anlamaya anlatmaya çalışan bizler. Biz anlayıp çözebildiğimiz, aktardığımız, siz anladığınız kadar bu alan da dönüp duruyoruz. Geldiğimiz nokta ise OL’an Oluyor. Sorular, sorunlar ve çıkmazlar yaşamda, formül ise hep BİR bilen de kalıyor. Bence çözüm sorunların içinde yumak olmak değil, sorunların veya öngörülen olasılıkların nasıl çözüleceğine odaklanmak. Önümüzdeki on günlük süre içinde mükemmeliyetçilik takıntısı, her yere yetişme çabası, bazı şeyleri abartma durumlarına karşı sakin olmak, iyi analiz etmek ve adım adım ilerlemek faydalı olabilir.

Başak dolunayı ile birlikte sağlık alarma geçebilir. 2019 da sağlık sistemi ile ilgili gerçekler ortaya çıkacak. Bunu yanı sıra salgın bir hastalık Dünyayı saracak diye bir çok yazımda, seminerimde belirtmiştim. Artık gong sesi duyuldu. Gerçeklerden kaçış yok. Bazı şeyleri anlamak için başımıza gelmesini beklemek yerine önlemler almak için harekete geçme zamanı.

Askeri alanda can sıkıcı olaylar tırmanıp, algı bu acı ile yönetilirken başka dünyalar kurulabilir.

Dünya Kadınlar gününe damgasını vuracak nitelikte kadına şiddet veya cinayet gündem yaratabilir.

Tüm bu dalgalanmalar olurken pire deve, deve ise yoldan çıkabilir.

2020 bazı bireyler için fırsat, bazıları için seyir, bazıları için son ve bazıları için de bedel ödeme zamanı. Yaşam harekete geçti. Üzerine sağlam bir şekilde durabilmek için Yaşam savaşmamak gerekiyor.

Sevgiler,

Hülyanida Şahin

Kişisel Dönüşüm savaşcısı