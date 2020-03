BİLEN, BİLMEYEN, ATAN TUTAN,SALLAYAN..



Dünyayı etkisi altına alan Coronaya her açıdan bakılabilir. Yüzlerce fikir ve teoriler olabilir. Kimi doğru, kimi yanlış kimisi de teori olarak dilden dile dolaşabilir.

Dolaşan tüm bu sis bulutunun içinde kendini göstermeye çalışan tek bir gerçeklik var. Yaşamda neden ve niçin varolduğumuzu anlama gerçekliği. Bizler var ama OLDUK olamadık. Yaşamı el birliği ile öylesine tükettik ki artık hayat bizi kusuyor.

Neler mi oldu?

Her zaman zayıf halka elendi, güçlü olan kaldı.

Güçlü olan hakim olarak güçlü kalabildimi? Tabi ki hayır, her zaman üste çıkan oyunu en iyi oynayan yukarıya hedefe doğru yol aldı.

Kaynaklar yağmalandı.

Yaşamda aynı havayı soluma hakkını kazanmış her canlının hakkı elinden alındı. Özellikle son zamanlarda hayvanlara bu zulüm tavan yaptı.

Yaşam fırsatçılar için keyif, iyi niyetliler için karmaşa, hiç bir katılımı olmayanlar için film gibi geldi.

Yaşananlar bundan sonra yaşanacakların fragmanı. Yaşamı nasıl beslediysek, ne yüklediysek onu kusuyor.

Ta ki,

Uyanmayı,

Anlayışı,

Sevmeyi,

Düşünebilmeyi,

Hoşgörüyü,

Affetmeyi,

Önyargıları yıkmayı,

Vicdanlı olmayı,

Üretmeyi,

Barışı,

Kısaca OLmayı başarana kadar.