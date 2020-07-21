İnci Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Dünya çapında en çok bilinen ve en çok sevilen 15 çiçek arasında inci çiçeği geliyor. Botanikteki ismi ile Convallaria Majalis olarak geçen bu özel çiçek, halk arasında ise Müge veya mayıs çanı şeklinde öne çıkıyor. Yaprakları arasından ince bir çan şeklinde ortaya çıkan çiçekleri ile beraber İnci en güzel türler içerisinde yer almaktadır.



İnci Çiçeği: Anlamı, Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?



İnci çiçeğinin anlamı zarafettir. Aynı zamanda kırılganlığı ve zarifliği temsil ettiğini söylemek gerekir. Eğik boynu ve hüzünlü yapısı ile beraber mutluluğun saf halini temsil ettiğine inanılır. Bu etkileyici çiçek aynı zamanda birçok farklı özelliğe sahiptir.



- Orta Avrupa'nın dağlık ve ormanlık bölgelerinde yetişen inci, Türkiye'de ise İstanbul, İzmir ve Toros Dağları'nda yetişmektedir.

- Küçük beyaz çiçekleri ile beraber oldukça hoş bir kokuya sahiptir.

- Yaklaşık olarak 15 ya da 30 santimetre kadar boyutlara çıkabilen inci çiçeği, yemişlere sahiptir ancak bu yemişler zehirlidir.

- Özellikle inci çiçeği zehirli bitkiler sınıfına girdiğinden dolayı, bu çiçeği yetiştirmeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır.

- Bu bitkinin beyaz çiçekleri salkımlar şeklinde büyür.

- Özellikle çiçekler içerisinde yer alan esans parfüm için kullanılır.

- Genel olarak nisan ve mayıs aylarında çiçekleri açar.

- Rutubetli ve gölgeli yerleri seven bir bitkidir.



Özellikleri eşliğinde bahçede veya evde, aynı zamanda birçok farklı yerde inci çiçeği yetiştirebilirsiniz.



İnci Çiçeği Bakımı Nasıl Yapılır?



İnci çiçeği bakımı yapılırken mutlaka dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur. Bu hususlara dikkat ederek farklı yerlerde rahatlıkla bu çiçeği yetiştirebilirsiniz.



- Hem doğrudan hem dolaylı şekilde güneşten yararlanabilir. O yüzden rahatlıkla farklı yerlere bu çiçeği yerleştirebilirsiniz.

- Ilıman iklimleri sevdiği için çok fazla sıcak ve çok soğuk alanlar köklerine zarar verebilir.

- Oda sıcaklığı 12 derecenin altında olmamalıdır.

- Çok narin bir çiçek yapısına sahip olduğundan dolayı, hava akımına dikkat edilmelidir.

- Düzenli sulama bu çiçek için büyük öneme sahiptir. Bitki sulaması yapılırken mutlaka aynı gün içerisinde ve aynı miktar üzerinden işlemin ele alınması önemlidir.

- Oda sıcaklığında bekletilmiş bir su, bitkinin her kısmını eşit oranda ulaştırılmalıdır.

- Mutlaka düzenli olarak yılda bir kez vitamin desteği gerçekleşmesi gerekir. Böylece bitkinin çiçekleri hem çok daha gür şekilde çıkar hem de bitki daha uzun yıllar yaşar.

- Saksı değişimi ise İlkbahar aylarında 2 yılda bir yapılmalıdır.



Bütün bu özelliklere dikkat etmek suretiyle güvenli şekilde inci çiçeğini değerlendirebilirsiniz. Ayrıca faydaları bakımından da bir adım öne çıkıyor. Kalp çarpıntısını keser. Kalbi ve damarları güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Kan basıncını düzenler. Hazma faydalı bir bitkidir ve müsil etkisi de bulunur. Faydalarından yararlanmak için mutlaka doktor kontrolü altında uygulanmasına özen gösterilmelidir.