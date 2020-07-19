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19.07.2020 - 19:52 |

Kardelen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

1874 senesinde İzmir şehrinin dağlık bölgesinde yer alan kardelen çiçeğinin asıl ismi galanthus elwesii şeklindedir. Bununla beraber bulunduğu tarihten sonra yapılan incelemeler ile beraber çiçeğin Türkiye çapında birkaç türü daha bulunmuştur. Kardelen çiçeğinin Anadolu bölgesinde birkaç çeşidi yetişmektedir. Bunlar; glanthus elwesii, galanthus nivalis, galantus latifolius olarak sıralanabilir. Peki, kardelen çiçeğinin anlamı nedir? Özellikleri ve faydaları hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.

Kardelen Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Türkiye çağında Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yetişen bu çiçek, kış ayının karlı günlerinde açar. Bu ise baharın geldiğinin habercisidir ve senenin açan ilk çiçeği şeklinde kabul edilmektedir. Oldukça narin görünümünün yanı sıra beyaz ve boynu bükük çiçekleri sayesinde kış aylarının vazgeçilmez çiçeği şeklinde isimlendirilmektedir.

Kardelen Çiçeğinin Anlamı

Kardelen çiçeği, kışın karlı günlerinde açmasından ötürü, özel bir çiçektir. Karın yağmasını bekleyen bu çiçek, karın kokusunu alır almaz toprağın altından çıkar. Bu yüzden kardelen çiçeğinin anlamı, fedakarlık ve sabır şeklindedir. Bunun yanı sıra, kardelen çiçeğinin bir başka anlamı da kara benzeyen süt çiçeği şeklinde tabir edilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Kardelen çiçeğinin özellikleri hakkında bilgi vermek, okurlara fayda sağlayacaktır. Özellikleri ile kendine has bir görünümü olan kardelen çiçeğinin de çok fazla faydası bulunmaktadır. Kardelen çiçeğinin özellikleri;

- Kardelen çiçeği, ocaktan mart ayının sonuna dek çiçek açan bir türdür.
- Kardelen çiçeği suya ihtiyaç duymayan bir çiçektir.
- - 20 derece soğuktan bile etkilenmeyen yapısı sayesinde dayanıklı çiçekler kategorisinde bulunmaktadır.
- Nemli, ıslak ve soğuk topraklar, çiçeğin yetişmesine olanak sağlamaktadır.
- Nergisgil familyasına ait bir türdür.
- Kardelen çiçeğinin bakımının iyi yapılmasıyla beraber üç aya kadar çiçeklerini koruyabilmektedir.
- Kardelen çiçeği çok nazik ve hassas bir yapıya sahiptir. Bu yüzden çiçeğe dokunmamak gerekir.
- 900 ile 1800 metre yüksekliğinde humuslu ve nemli topraklarda çok rahat bir şekilde yetişebilmektedir.
- Minerali bol olan toprakları çok seven bir çiçek türüdür.

Kardelen çiçeğinin faydaları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kardelen çiçeğinde bulunan otsu bölüm kalbi güçlendirir.
- Adet söktüren bir özelliği bulunur.
- Mide rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.
- Toprak altında kalan soğan bölümü iltihap ve yaraların iyileştirilmesi adına kullanılmaktadır.
- Çiçeğin yumrusu ile yapılan lapa sayesinde çıbanlar olgunlaşır.
- Yumruları ile sağlanan galantamin maddesi son senelerde kas uyarıcısı şeklinde kullanılmaya başlanmıştır. Bununla beraber çocuk felci hastalığında kullanılmaktadır.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Kardelen çiçeğinin bakımının yapılması için bazı bilgiler sunmak doğru olacaktır. Kardelen çiçeğinin bakımı aşağıdaki gibi olacaktır;

- Kardelen çiçeği güneşi pek sevmeyen bir çiçek türüdür. Bu yüzden direkt güneş ışığı almayan, dolaylı bir şekilde ışık alan yerlerde yetişmektedir.
- Havayı sevmez, hava bulunan yerde konulmamalıdır.
- Evde bakılacak kardelenler adına hava sıcaklığının 13 derece altına düşmemesi çiçeğin bakımı için önemlidir.
- Senede bir kez vitamin vermek, çiçeği korur.
- Çok soğuk ya da sıcak havada bırakılması çiçeğe ve köklerine zarar verecektir.
- Çok suya ihtiyaç duymaz. Ancak yaz mevsiminde su verilmesi gerekir.
- Saksısının 2 senede bir ve yaz mevsiminde değiştirilmesi önemlidir.

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