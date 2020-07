Bandanadan vazgeçemeyenler için en tarz bandana stilleri

Doğru seçilen bir bandana, stilinizi tamamlayabilir veya kombininizi bambaşka bir havaya sokabilir. Her türlü desen veya kumaşta bulunabilen bandanalar, yıllardır farklı kullanım şekilleriyle her döneme damgasını vuran bir aksesuar oldu. Küçük bir dokunuş yaratıyor gibi görünse de yarattığı etki her zaman büyük oldu. Her sezon yeni bandana takma stilleri ve desenleri geliştiren modacılar, bandanadan hiçbir zaman vazgeçemedi. İyi ki de vazgeçmedi çünkü her sezon eklenen çeşitlilik ile bandanaları dolabımızda daimî aksesuarlarımız olarak saklayabiliyoruz. Peki şimdi gelin, 2020 yılının bandana modası ve kullanım şekillerini inceleyelim. Eminim size uygun bir kullanma şekli bulacaksınızdır.

Klasikten Şaşmayanlar İçin

Bandananın belki de en popüler kullanımı, tabi ki klasik bağlama biçimi olan saç bandanası. Saçları salıyoruz veya düşük bir topuz yapıyoruz. Kare olan bandanamızı çapraz uçlarından birleştirerek, bir üçgen elde ediyoruz. Sivri ucu arkaya gelecek biçimde ensenin altından bağlıyoruz. Kullanımı oldukça basit bandanaları, istediğiniz desen ve renkte seçmeniz mümkün. Bu tür kullanımı en klasiği olduğu için sakın demode bir görünüm yaratır mıyım diye korkmayın. Geçen haftalarda Bella Hadid, Kendall Jenner ile çıktığı tatilde siyah bikinisinin üstüne, saçlarını salıp bir güzel bandanasını takmış. Pek çok moda gurusu da Bella'nın bandanasına bayıldı, benden demesi. Ayrıca günümüzde ünlü markalar logolarını fular ve bandanalara işliyor. Bu tür logolu bandanaları tercih ederek daha sofistike ve güncel bir görünüm elde etmeniz de mümkün.





Boynumuz Boş Kalmasın

Saçım bozulmasın, ben onu boynuma takayım derseniz hay hay neden olmasın. Yakın zaman önce bir choker (boynu saran sıkı kolyeler) furyası vardı hatırlarsınız. Arada nüksediyor, bir geliyor bir gidiyor bu trend. Şimdi bu choker görünümünü bir de bandanayla deneyelim. Bandanamızı katlayıp, üçgen şeklini verelim ve yuvarlayalım. Uzun bir hal alan bandanamızı çenemizin altından sağa veya sola bakacak şekilde, kurdele yaparak bağlayalım. Bu bağlama şeklini, ceketinizin üstüne, tişörtünüzün üstüne kullanabilirsiniz ve daha birçok kombine de uyarlayabilirsiniz. Benim en sevdiğim kombin ise askılı bir elbisenin üstüne, boyuna takılan o bandana. Nasıl tatlı bir görüntü. Deneyin derim.

Bandanamızı bir de izci kızlar gibi bağlayabilirsiniz. Aranızda eminim bir bağlama şeklini hatırlayanlar olacaktır. Yine üçgen haline getirip yuvarladığımız bandanayı, çenemizin tam altından serbest bir şekilde bağlıyoruz. Bu bağlama şekli de V yaka üstlerde çok güzel duracaktır.





Bilekte Bandana

Bandanayı başka bir kullanma şekli de kolunuza takabileceğiniz bandanalar. Üçgen haline getirip, yuvarladığınız bandananızı bileğinize sıkıca sarıyorsunuz ya da isterseniz ucunu sarkıtabilir daha serbest bir görünüm elde edebilirsiniz. Daha çok gençlerin tercih ettiği bilek bandanalar sizin de favoriniz olabilir. Hatta bileklik veya saatinizin yanına bağlayarak daha trend görünebilirsiniz.





Çantam da Nasiplensin

Bandanaları ille de üzerimizde taşımak zorunda değiliz. Çantamıza aksesuar olarak da takabiliriz. Sevdiğiniz bir çantanızın sapına, rengini ve desenini de göz önünde bulundurarak, bağlayabilirsiniz. Bir kurdele şekli verebilir ya da gelişigüzel bağlayıp bırakabilirsiniz. Çantanızın havası bir anda değişecektir.