Her ne kadar tatsız bir yaza giriş yapmış olsak da deniz- kum- güneş üçlüsüne kimsenin karşı koyabileceğini sanmıyorum. Tedbiri elden bırakmadan ve uyarıları dikkate alarak yazın tadını çıkarmak elbette mümkün. E peki bunu yapmak için gidilecek ilk yer neresi? Tabi ki plaj dediğinizi duyar gibiyim. Belki bir kitle geçirdiğimiz süreç nedeniyle plaja adım atmayı dahi düşünmezken, diğer bir kitle bronzlaşmadan veya yüzmeden geçen bir yazı hayal edemiyor. İşte bu yazıda hem plaja gidecek hem de gitmeyecek olanların işine yarayacak bilgilere ulaşmak mümkün

Güneş koruyucuları, plaj bakımının en ama en önemli unsuru. Sağlıklı bir cilt ve doğru güneşlenme için bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşmanız gerekiyor. Güneşlenmedeki amacınız D vitamini ihtiyacını karşılamak ve bunu" sağlık " için yapıyorum olsa da yine sağlığınız için geri dönüşü olmayan ciddi sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

Ne Kadar Bronzlaşmak İstiyorsunuz?

Öncelikle karar vermeniz gereken bazı şeyler var. Çikolata rengini bulana kadar mı bronzlaşmak istiyorsunuz? Yoksa hafif, tatlı bir esmerlik işinizi görür mü? Ya da ben peynir gibi geldim öyle de ayrılmak istiyorum mu diyorsunuz. Bunlardan birine kadar verdiyseniz başlayalım. İlk önce bronzlaşmak isteyenleri ele alalım. Güneş ile ilk temasınızda 50 faktör yüksek koruyuculu kremleri tercih etmelisiniz. E hani ben yanacaktım diyor olabilirsiniz ama cildinizin güneş ile ilk temasında ne kadar hassas olduğunu göz önünde bulundurursanız, birden yanmaya çalışmanın ne kadar zararlı olacağını görebilirsiniz. İlk birkaç sefer yüksek koruma sağladıktan sonra " Koruma Etkili Bronzlaştırıcı" lar sizin için en ideal seçenek olacaktır. Bronzlaşmak istiyorum ama korunmak da istiyorum ikilemini ortadan kaldırmak için bire bir. Bu koruyucular hem sizi bronzlaştırıyor hem de koruma sağlıyor. 30 faktör veya 50 faktör seçenekleriyle koruma seviyesini siz belirleyebilirsiniz.

Peki gelelim daha da bronzlaşmak isteyenlere. Aynı adımları onlar da izleyip, aynı ürünleri kullanabilirler fakat bronzlaşmayı bir adım öteye taşımak için acele edenler " Bronzlaştırıcı Yağlar" ı tercih edebilirler. Kişisel kanaatim bu ürünlerin sağlık açısından çok elverişli olmadığı yönünde. Çünkü çoğunlukla hiçbir koruyucu amaç taşımadıkları için sizi güneşle direkt temasa maruz bırakıyorlar. Nadir de olsa 10-20 faktörlü yağlara rastladım fakat bunun da zararlı ışınlardan korunmak için yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Bunun yerine 30 ya da 50 faktörlü bronzlaştırıcıları kullanmaya devam edebilirsiniz ama bronzlaştırıcı yağlarla karşılaştırıldığında, istediğiniz bronzluğa ulaşmanız daha uzun sürebilir. İlle de kullanılacaksa tavsiyem ilk süreçte "Koruma etkili Bronzlaştırıcı"ları kullanıp, belli bir bronzluğa eriştikten sonra bu yağlara geçilmesi. Belki bu şekilde cildi haşlamadan bronzlaşmak mümkün olur.

Yanmak İstemiyorum Diyenler İçin

Peki hiç yanmak istemeyen kesime gelelim. Çoğunun beyaz ve hassas tenli olduğunu varsayıyorum ya da kısaca bronzlaşmayı sevmiyor olabilirler. Plaja gittiklerinde, güneşten kaçmaya çalışmak ve korunmak her ne kadar zor görünse de bir yandan işleri daha kolay bana kalırsa. Bronzlaşmak isteyenler gibi yüksek koruma - koruma etkili bronzlaştırıcı - bronzlaştırıcı yağlar gibi adımları takip etme dertleri olmayacaktır. İhtiyaçları olan tek şey "Yüksek Koruma"lı etkili ve kaliteli bir güneş kremi. Mümkünse eczane ürünü. Kaç kişi biliyorum tatilden gelip güneş yüzü görmemiş gibi görünen. Bu kremi sadece plajda değil, her yerde yanınızdan ayırmamanız lazım. Denize girdiğiniz takdirde sık sık uygulamaya özen göstermelisiniz. Bunları uygularsanız kızarmayacak, bronzlaşmayacak aksine sağlıklı bir şekilde D vitamininden yararlanabileceksiniz.