Moda dünyası ve tasarımlarla ilgili bir şey izlemek istiyorum ama Şeytan Marka Giyer veya Bir Alışverişkoliğin İtirafları gibi filmleri, karakterlerin kıyafetlerinin markalarına varıncaya kadar ezberlediniz. E biraz da hırs, heyecan ve rekabet görmek istiyorsununz. Şimdi bahsedecek olduğum yapım ise dünyaca ünlü bir online platform olan Netflix'e özel hazırlanmış bir yarışma programı. Adı ise Next in Fashion. Türkçe karşılığı "Modada Sonraki" diyebileceğimiz yarışmanın aradığı tasarımcının, günümüz modasını bir adım ileriye taşıyan, farklı tasarımlarıyla gelecek modasına yön veren bir vizyonu olması bekleniyor. Yarışmayı kazanan kişinin ödülü ise 250.000 Dolar ve en önemlisi tasarımlarını dünyanın en lüks ve en prestijli markalarının satıldığı Net-A- Porter sitesinde satma imkanı.

Yarışmanın sunuculuğunu Tan France ve Alexa Chung yapıyor. İkilinin dinamik enerjisi hem yarışmacıları hem de izleyicileri oldukça eğlendiriyor. Önce ikili gruplar halinde yarışan, sonrasında bireysel mücadele sergileyen tasarımcılar her bölümde yeni bir zorlukla test ediliyor. Desen ve baskı, kot, iç çamaşırı, takım elbise, sokak modası, spor giyim, askeri giyim gibi konseptlerle yaklaşık iki gün içinde kendi yarattıkları bir kıyafeti podyuma hazırlamaları gerekiyor. Sınırsız kumaş ve malzemeye sahip yarışmacılar, kendi desenlerini tasarlayıp 3D makinelerde kumaşa aktarabiliyorlar.

Yaptıkları kıyafetleri ise sunucular ve her bölümde gelen konuklar yorumluyor. Gal Gadot ve Zoey Deutch gibi isimlerin Elizabeth Stewart neredeyse her bölümde katılarak yorumlarını paylaşıyor. Yüksek moda tasarımları yapan Christopher Kane, Tommy Hilfiger ve manken Adriana Lima gibi isimler de tasarımları yorumlama ve eleme aşamasında etkili oluyorlar.

Modaya ilginiz varsa ve giydiğiniz kıyafetlerin nasıl tasarlanıp, dikildiğini görmek isterseniz bu program tam size göre. Rekabet, heyecan ve zamana karşı yarışın verildiği program, eğlenceli sunumu ile sizi cezbederken, farklı tasarımlarıyla da size ilham verecektir. Şimdiden iyi seyirler.