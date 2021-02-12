Cilt sağlığını arttıran süper gıdalar

Cildinizin vücudunuz hakkında bilgi verdiğini biliyor muydunuz? Eğer siz de yediğiniz ve içtiğiniz her gıdanın cildinizle doğrudan ilişkili olduğunu bilseydiniz, eminim ki daha dikkatli olurdunuz. Çünkü bedenin ihtiyaç duyduğu tüm besinler cildinizi korurken aynı zamanda da güçlendirerek zamana karşı gelmenize yardımcı olabilir!

Kuru cilt, yağlı cilt, akneli cilt veya çabuk kırışarak tahriş olmaya meyilli cilt… Aslında hepsi sağlığınızın zayıfladığının belirtisi demektir. Yetersiz beslendiğinizde, işlenmiş gıda tükettiğinizde, bedene gerekli olan vitamin ve mineralleri almadığınızda metabolizmanız zarar görmektedir. Bu bilinçsiz ve sağlıksız beslenme durumu da ayrıca karaciğerinizde sorunlara neden olurken, cildinizin de hasarlı olmasına zemin hazırlar.

İşte Sağlıklı, Pürüzsüz ve Daha Genç Bir Cilt İçin Beslenmenizde Olması Gereken Süper Gıdalar;

Omega-3 İçerikli Gıdalar

Eğer kuru ve pul pul dökülen bir cilde sahipseniz kesinlikle omega-3 içeriği yüksek gıdalara yönelmelisiniz. Çünkü bu güçlü yağ asitlerinin vücuttaki eksikliği ciltte nem kaybına ve siyah noktalarınızda artışa sebep olmaktadır. Somon, hamsi, ceviz, badem, fındık, kuru fasulye, nohut ve brokoli gibi gıdalar omega-3 yağ asitleri bakımından en zengin gıdalardır. Diyetinize eklemenizde fayda var.

C Vitamin İçerikli Gıdalar

Cildinizin erken yaşlanmasından şikâyetçi iseniz C vitamini tam size göre! Çünkü C vitamini kolajen üretimini destekleyerek, cildin daha elastik bir hale gelmesine yardımcı olur. Aydınlık ve daha sıkı bir cilt için maydanoz, turp, yeşil ve kırmızıbiber, kivi, kavun, portakal, mandalina gibi gıdaları bolca tüketebilirsiniz.

Çinko İçerikli Gıdalar

Ciltteki akne sorunlarına çinko minerali bakımından yetersiz beslenme neden olabilmektedir. Bu sebeple sivilcelere iyi gelecek gıdaların başında çinko bakımından zengin olan yağsız et, tavuk, hindi eti veya istiridye gelmektedir. Haftada bir kez de olsa bu gıdaları rahatlıkla tüketebilirsiniz. C vitamini ile birlikte tüketildiğinde ise cildin elastikiyetini arttırmaya da yardımcı olacaktır.

Selenyum İçerikli Gıdalar

Mutluluk hormonunun salınımını destekleyen bir mineral olan selenyum bakımından zengin gıdalar, aynı zamanda da güneşe karşı cildinizi korumakla da görevlidir. Özellikle tam tahıllar, yumurta ve deniz ürünleri en iyi selenyum kaynaklarıdır. Sadece kahvaltınızda haftada birkaç tane yumurta tüketerek bile selenyum ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sağlıklı bir cilt için diyetinizde bu süper gıdaları tüketerek, cilt kalitenizi arttırabilirsiniz. Fakat bunun dışında kızartmalardan, işlenmiş gıdalardan, yağlı soslardan ve aşırı tuzdan da uzak durmalısınız. Çünkü ekstradan bunları da tüketmeniz, cildin fazla yağ salgılamasına ve akne oluşumuna neden olabilmektedir.

Unutmayın! Uyku düzeninize dikkat ederek, bol su içerek ve dengeli beslenerek daha az stresli bir yaşama merhaba demek çok da zor değil! Yeter ki isteyin…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı