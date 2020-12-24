Koronavirüse karşı çocuklarda beslenme

Son dönemde bütün dünyayı etkisi altına almış olan korona virüse karşı bağışıklığınızı güçlendirmek tamamen sizin elinizde!

Hastalığı özellikle bağışıklığı güçlü olan kişilerin daha kolay atlattığı bilimin desteklediği bir görüştür. Bu nedenle bu salgın döneminde sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstererek bağışıklık sistemini güçlü tutmak oldukça önemlidir. Bedeni güçlü tutmak için dengeli beslenme, düzenli uyuma ve vitamin destekleri alma artık çok önemli bir hal almıştır.

Yeterli ölçüde vitamin ve mineral alınması enfeksiyon riskine karşı bedeni korumada etkilidir. Selenyum, çinko, flavonoidler ve karotenoidler vücutta sinerjik etki göstermektedir ve doğal beslenme ile bu etkinin büyük bölümüne ulaşılabilmektedir.

Genel anlamda az şekerli gıda tercih etmek, ev yemeklerine yönelmek, tuzu kısıtlamak, lifli gıda tüketimini arttırmak, yeterli su içmek korona virüse karşı alınabilecek önlemler arasındadır.

İşlenmiş Gıdalardan Kesinlikle Uzak Durulmalıdır

Özellikle karantina nedeni ile evde geçirilen sürenin arttığı bu günlerde çocuklarda da istenmeyen kilo artışları görülebilir. Bu durumun önüne geçilmesi için sağlıklı ve dengeli beslenmelerine özen gösterilmelidir. Şeker ve şekerli yiyecek ve içecekler, hamur işi ürünler, işlenmiş et ürünleri (salam, sosis, sucuk gibi), ambalajlı gıdalar (cips, bisküvi, çikolata vb.) tüketimler sınırlandırılmalıdır.

Balık ve Taze Sebze-Meyve Tüketimi Arttırılmalıdır

Haftada 2 gün mevsim balığı, 3 gün kırmızı et tüketilmesi bağışıklık için faydalı olacaktır. Çocuklara yumurta, yoğurt, tereyağı veya zeytinyağı, bal, tahıllar, kuru bakliyatlar, sebzeler ve meyvelerden oluşan dengeli bir beslenme alışkanlığı e kazandırılmalıdır. Eğer balık yemiyor ise Omega-3 içeriği zengin olan ceviz, chia tohumu, avokado, semizotu gibi gıdalar da önerilebilir. Eğer çocuğunuz bunları da tüketmek istemiyor ise, omega 3 desteği ve eksikliği varsa D vitamini, çinko destekleri kullanabilirsiniz. Burada önemli nokta; eksikliği varsa ve doktor kontrolünde olması!

Çocuk Beslenmesinde Verebileceğim En İyi Öneriler ise;

Çocuklarınızın reddettiği besin değeri yüksek olan gıdaları (ki bunlar genelde sebzelerdir) meyvelerle karıştırarak tatlarını anlamayacakları şekilde sevdirerek yedirebilirsiniz…

Fast-food, pizza, hamburgerlerinizi evde kendiniz hazırlayıp daha sağlıklı şekilde tüketmelerini sağlayabilirsiniz.

Atıştırmalıklarını da aynı şekilde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Kakao, hurma, kayısı kurusu ve cevizden enfes tatlar hazırlayıp hem daha sağlıklı olmalarını hem de kilo kontrollerini sağlayabilirsiniz.

Asitli içecekler veya hazır meyve suları yerine evde kendiniz taze meyvelerden meyve suları yapabilirsiniz. Hem daha lezzetli hem de besleyici olacaktır.

Su içmeyi alışkanlık haline getirmelerine dikkat etmelisiniz. Çünkü su içmek vücut direncinin artırılmasında ve bağışıklığı güçlü tutmakta çok önemlidir.

Bütün bunların dışında yeterli ve kaliteli uyumakta vücut için önemlidir. Uyurken salgılanan serotonin hormonu sayesinde beden birçok enfeksiyona daha çabuk yanıt verir. Bu nedenle günde en az 8 saat uyumalarına özen göstermelisiniz. Unutmayın ki tamamen sizin doğru yönlendirmeniz ile çocuğunuzun bağışıklığı güçlenecektir…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı