Kovid aşısı sonrası beslenme nasıl olmalı?

Tüm dünyada koronavirüsün sebep olduğu olumsuzlukların her geçen gün artmasıyla katı önlemler alınmasına rağmen salgın devam ediyor olsa da, aşı ile büyük ölçüde bu durumun önüne geçilebilecek...

Bu salgında etkin bir tedavi yöntemi belirlenememesinden kaynaklı en iyi ve hızlı çözümün aşı olduğunu belirten uzmanlara göre, aşı yapıldığında %95 oranında virüse karşı koruma sağlanmaktadır. Ve ülkemizde de nihayetinde artık aşı yapılmaya başlanılmıştır.

Aşının henüz bilinen bir yan etkisi olmamasına rağmen uzmanlara göre seyreklikle bazı kişilerde lokal reaksiyonlar olabilmektedir. Bazen aşının yapıldığı alanda hafif derecede kızarıklık, şişlik görülebiliyor. Fakat unutmayın ki bu durum hemen hemen her aşı sonrası ilk birkaç saatlik bir sorundur.

Kovid aşısının kalıcı bir yan etkisi olmadığından dolayı da günlük rutininizi bozmadan sadece daha dikkatli olarak siz de kendinizi bu salgından koruyabilirsiniz...

Peki, korona virüs aşısı olunduktan sonra nelere dikkat etmeliyiz ve beslenmemiz nasıl olmalıdır?

Tükettiğiniz Gıdalara Daha Fazla Özen Göstermelisiniz!

Günlük beslenmenize kesinlikle normal şartlardan daha fazla dikkat etmelisiniz. Çünkü vücutta antikorun gelişme süresi normalde 7 ila 10 gün gibi bir sürede başlarken, korona virüs sebebiyle bu süre 3 haftaya kadar çıkabilmektedir. Bu sebeple aşı sonrasında da çok dikkatli olmalısınız. Vücut savunmanızı özenle arttırmalısınız.

Genel anlamda protein ağırlıklı beslenmeli, işlenmiş gıdadan uzak durmalı, genellikle ev yemeklerine yönelmeli, mevsiminde taze sebze ve meyveleri tüketmeli ve en önemlisi de günde 2-3 litre su içmelisiniz.

Hangi Gıdaları Tüketebiliriz?

Kahvaltıyı asla atlamayın. Eğer alerjiniz yok ise kesinlikle günde 1 yumurta tüketmeye özen gösterin. Yumurtadan hem günlük vitamin ve mineral ihtiyacınızın bir kısmını alırken, hem de protein alarak gün içerisinde daha tok kalmış olacaksınız.

Bunun dışında peynir çeşitleri ve mevsim sebzelerinin yanı sıra zengin yağ içeriklerine de kahvaltınızda yer vermenizde fayda var. Özellikle birkaç dilim avokado veya az miktarda zeytinyağını rahatlıkla tüketebilirsiniz.

Şeker sorununuz yok ise ufak miktarda bal tüketmenizde de fayda var. Sadece 1tatlı kaşığı bal ile dahi hem bağışıklığınız aratacak, hem de çokça vitamin ve mineral almış olacaksınız.

Ara Öğünleri Asla Atlamayın!

Bedenin belli bir dengede kalması adına ara öğünlerde önemlidir. Çünkü ara öğünler şeker seviyenizi dengede tutarak geç acıkmanıza yardımcı olur. Bir tane elma veya 1 kâse tarçınlı yoğurt sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Veya kuruyemişlerin gücünden de faydalanabilirsiniz. Sadece birkaç tane badem veya 2 tane hurmayı kahvenizin yanına ekleyebilirsiniz.

Öğle yemeğinizde ise daha hafif ve lif ile protein içeriği yüksek bir seçim yapabilirsiniz. Taze yeşilliklerin üzerinde birkaç parça tavuk veya ton balığı tüketmeniz yeterli olacaktır.

Akşam yemeğinizde bedene çok yüklenmeden yine protein ağırlıklı bir beslenme uygulayabilirsiniz. Özellikle kolesterol sorununuz yok ise kırmızı et tüketebilirsiniz. Yanında bir kâse az zeytinyağlı salata veya yoğurt yeterli olacaktır.

Sıvı Tüketimini İhmal Etmeyin!

Bolca su içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Günde 2-3 litre su içmek bedeniniz için çok önemlidir. Bunun dışında ayrıca bitki çayı da tüketebilirsiniz. Özellikle antiseptik özelliği olan kekik çayı tercihiniz olabilir. Bu sayede bakteri ve virüslere karşı bedeninizin savunmasına yardımcı olabilirsiniz.

Düzenli Uykuya Dikkat Etmelisiniz!

Günde en az 7-8 saat sağlıklı bir uyku ile bağışıklığınızı arttıracak ve günlük işlerinizde daha aktif olacaksınız. Özellikle de aşı sonrası uykunuzu kesinlikle düzene sokmalısınız ki vücut savunması daha fazla artsın.

Belirttiğim gibi bilinçli bir şekilde protein ağırlıklı beslenme ve düzenli uyku ile bedeninizi aşı sonrasında oluşabilecek herhangi bir soruna karşı da savunabilirsiniz. Tabii hijyen kurallarına da aynı şekilde dikkat ederek özellikle topluluklarda mesafeli olmanızda fayda var…

Unutmayın!

Korona virüse karşı en büyük gücünüz bağışıklık sisteminizdir…

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı