Eğer siz de yemeğin lezzeti kadar görüntüsüne de önem verenlerdenseniz işte karşınızda doğanın mucizesi... Beslenme meraklılarının favorisi ve yeşilliklerin en miniği, mikro yeşillikler…

Son zamanlarda gıda sektöründeki gelişmelerle birlikte tüm dünyaya yayılan, kendisi küçük etkisi büyük bir gıdadır aslında. Ülkemizde yenilikçi mutfakları olan restoranlar tercih ediyor olsa da isteğinize göre evinizde de bu küçük güçleri yemeklerinizde kolaylıkla kullanabilirsiniz!

Peki, Nedir Bu Mikro Yeşillikler Derseniz;

Sebze ve bitkilerin yenilebilir olan yeşil yapraklarının ilk büyümeye başladığı esnadaki halidir. Hem görsel güzellikleri ile yemeklerin çekiciliği arttırıyor hem de eşsiz lezzetleriyle damakta müthiş bir tat bırakıyor. Faydaları ise vücudunuz için tam bir bonus…

Genellikle mikro filizler ile karıştırılıyor olsa da aslında ikisi birbirinden tamamen farklıdır. Mikro filizlerde suda bekletilmiş ve filizlenmiş olan tohumlar tüketilirken, mikro yeşilliklerde tohumu ekildiğinde çıkan ilk yapraklar ve sapları tüketilmektedir.

Mikro denilmesinin sebebi ise bitkinin olgunlaşmasına izin vermeden tüketilmesidir. üstelik bu parlak yeşillikler o kadar güçlü bir içeriğe sahipler ki süper gıdalar kategorisine girmiştir.

Nasıl Tüketiliyor?

Çiğ olarak tüketebilirsiniz. Minik yapraklarını salatalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Soğuk sandviçlere veya çorbalara da ekleyebilirsiniz. Dilerseniz blender yardımı ile meyve-sebze suyunuza ekleyerek de tüketebilirsiniz.

Pırasadan karnabahara, brokoliden rokaya kadar 25 adet çeşidi ile geniş bir yelpazeye sahipler. Sadece bir parça tereyi ısırdığınızda anında acımtırak bir tada erişebiliyorsunuz öyle değil mi? İşte bu mikro gıdalarla aynı etkinin çok daha fazlasına küçük olmalarına rağmen ulaşabileceksiniz.

Sağlığa Faydaları Nedir?

Biliyorsunuz ki tarım ürünlerinin sofranıza gelene kadar geçen sürede çok fazla oksidasyona maruz kalmasından dolayı besinsel değerleri azalmaktadır. Vitamin ve besleyici içerikleri %40 oranına kadar kaybolmaktadır. Hal böyle olunca da beden olan faydaları azalmaktadır. Ama ilk kesildikleri halindeki faydaları ise çok yüksektir. 50 kata kadar daha fazla fayda sağladıkları düşünülürse, mikro yeşillik tüketmenin size ne denli faydalı olduğunu anlayabilirsiniz! Bu da demek oluyor ki, bir bitkinin filiz ile fide arasındaki boyutu sağlığınıza en çok olumlu katkıda buluna halidir.

Nasıl Yetiştirebiliriz

Mikro yeşillikleri evinizde de yetiştirebilirsiniz. Dikim ve hasat işlemlerinin hepsini sadece 2 hafta içerisinde yapabilirsiniz!

Bunun için öncelikle özel mikro yeşillik bitki tohumlarını bir gece suda bekletmelisiniz. Saksıya koyduğunuz toprağın üzerine birbirine yakın olacak şekilde yani sık düzende ıslak tohumları yerleştirip az miktarda sulamalısınız. Üzerine bir kapak kapatılıp 3-4 gün filizlenmesini bekledikten sonra, kapağı açarak yaprakların fotosentez yapmalarını ve klorofillerinin artmasını sağlamalısınız. İşte bu kadar basit! Mikro yeşillikleriniz 6-7 gün içinde yenmeye hazır halde… 1 hafta boyunca buzdolabında saklayarak tüketmek istediğinizde makas ya da keskin bir bıçak yardımı ile hasat edebilirsiniz…

Günümüzde girişimciler sizlere kolaylık sağlamak amacı ile meraklılarına mikroların siparişine göre üretimi yapmaya başladılar. Doğanın eşsiz saflığında olan, rengârenk ve besleyici mikro yeşillikleri sizlere sunuyorlar. Üstelik çok uygun fiyatta yetiştiriyorlar ve kapınızın önüne kadar da getiriyorlar. Lal Micro Farm da bunlardan bir tanesi.

Yüksek Gıda Mühendisi

Merve Karataşlı