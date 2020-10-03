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03.10.2020 - 13:17 |

Nohut Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

Nohut en değerli ve en faydalı bitkisel kaynaklar içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda içerdiği vitamin kaynağı ile beraber önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Tabii birçok kişi nohudun kaç kalori olduğunu ve ne kadar tüketilmesi gerektiğini de merak etmektedir. Peki, nohut besin değeri nedir, kaç kalori içerir? İçerisinde bulunan vitaminler nelerdir? İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Nohut Besin Değeri Nedir, Kaç Kalori İçerir? İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?
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Pek çok farklı vitamin ve protein ile karbonhidrat üzerinden zengin bir İçeriğe sahip olan nohut, en sağlıklı besin kaynakları içerisinde yer almaktadır. Tabii her ne kadar sağlıklı olsa dahi mutlaka dengeli ve düzenli olarak tüketmek büyük öneme sahiptir. Bunu gerçekleştirmek için ise nohut içerisindeki kalori miktarını öğrenmek gerekir.

 Nohut Besin Değeri Nedir?

 Nohut birçok farklı besin değerine sahiptir. Nohut içerisinde her bir besin değeri farklı miktarlara sahiptir. Ancak ortak şekilde düzenli tüketildiği zaman nohut önemli bir besin kaynağı olarak öne çıkıyor.

 - Karbonhidrat

 - Protein

 - Lif

 - Yağ

 - Kolesterol

 - A vitamini

 - C vitamini

 - Potasyum

 - Kalsiyum

 - Demir

 Tüm bu besin değerlerine sahip olan nohut günlük ortalama 2000 kalori şeklinde tüketilerek sağlıklı bir yaşam sürdürebilir. Tabi bunu her gün yapmaya gerek yok. Sadece Belirli aralıklarla hafta içerisinde nohut tüketimi, değişik yemekler üzerinden ele alınabilir. 

 Nohut Kaç Kalori İçerir?

 En çok merak edilen konular içerisinde bu açıdan nohudun kaç kalori içerdiği yer alıyor. Bu doğrultuda eğer 100 gram değerindeki bir nohut ele alınırsa, bu değer içerisinde toplamda 360 kalori bulunduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 1 su bardağı nohut ele alınırsa, 120 grama tekabül eden bu miktar 432 kaloriye denk gelmektedir. Bu miktar ele alınmak suretiyle farklı yemek türleri üzerinde nohut tüketilebilir.

 Nohut İçerisinde Bulunan Vitaminler Nelerdir?

 Nohut içerisinde özellikle birçok farklı vitamin bulunmaktadır. Genel olarak ise A vitamini ile beraber C vitamini olduğunu söylemek mümkün. Ancak bu vitaminlerin çok yüksek olmadığını da eklemek gerekir. Diğer yandan protein başta olmak üzere Karbonhidrat ve yağ içeriği açısından ise zengin bir besin kaynağı şeklinde öne çıkıyor.

 

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