Karantina İzlerinden Kurtulun

Koronavirüs nedeniyle evlerimizde kalmamız, hastalıktan korunmak için olumlu olsa da, cildimiz, vücudumuz ve psikolojimiz için bazı olumsuz sonuçlara da neden oldu. Peki, bugünlerin ardından hayata daha keyifli başlangıç yapmak ve eski ışıltıyı kazanmak için hangi estetik operasyonlar tercih edilebilir?

FAZLALIKLARDAN KURTULARAK HAFİFLEME ZAMANI

Karantina belki de fiziksel olarak en çok fazla kilolara sebebiyet vermesinden dolayı can sıkıcı sonuçlar yarattı. Bu noktada tercih edilebilecek en pratik yöntem ise hızlı ve etkili çözüm sunan liposuction. Yağ kütlelerinin altında kaybolmuş vücut hatlarının ortaya çıkarılabilmesini sağlayan bu işlemle bel, basen, bacak içi, göbek çevresi gibi bölgelerdeki diyet ve spor ile giderilemeyen inatçı yağlanmalar 3-4 mm’lik küçük deliklerden girilerek ortadan kaldırılıyor.

Yeni nesil teknik olan vaser liposuctionda ise ultrasonik ses dalgaları yardımıyla yağlar sıvılaştırılıp daha sonra o bölgeden aspire ediliyor. Daha az travmatik bir teknik olan bu yöntemle operasyon sonrasında klasik yönteme göre ağrı, kızarıklık, morluk daha az olurken, daha fazla miktarda yağ homojen olarak alınarak düzensizlik ve dalgalanma olma ihtimali en aza iniyor. Daha fazla miktarda yağ alınabildiği için daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkarmaya imkan sağlayan bu yöntem ve genel olarak liposuction ile ilgili olarak unutulmamalıdır ki; bu operasyon kilo verdirme amaçlı değildir. Vücuttan alınan yağ miktarı ile orantılı olarak kiloda azalma olsa da öncelikli amaç vücut şekillendirmektir.

BAKIŞLARINIZDAKİ YORGUNLUĞA VEDA EDİN

Yaşımızı, duygu durumumuzu, hissettiklerimizi ve içimizdeki enerjiyi yansıtan en güzel aynalarımız olan gözlerimiz, yorgunluk ve mutsuzluğu da yansıtmakta oldukça güçlüdürler. Özellikle yaşadığımız bu can sıkıcı karantina günleri, keyif aldığımız anların ve özgürlüğümüzün kısıtlanması nedeniyle göz çevremizde de daha bitkin bir görünüme sebebiyet verebiliyor. Orta yüz ve yanak dokularının da zamanla aşağıya doğru inmeye başlamasıyla alt göz kapağının alt kısmında koyu renkli çökük bir görüntünün meydana gelmesi de bu duruma eklenince yorgun bir görüntü ile karşılaşmak kaçınılmaz olmaktadır.

Işık dolgusu uygulaması ile gözyaşı oluğu denilen bölgedeki koyu renkli halkalanmaların altına yapılan dolgu sayesinde bu oluklanma giderilerek bu halkalanmalar ortadan kaldırılabilmektedir. Ortalama yalnızca 10 dakika süren ve etkisi hemen görülen işlem sonrası 12 ile 24 ay arası kalıcılık sağlanmaktadır. Işık dolgusuna ek olarak kaz ayaklarına ve alt göz kapaklarındaki kasların bazı kısımlarının daha kalın olmasından kaynaklı kırışıklık görünümüne karşın uygulanan botulinum toksini enjeksiyonu ile de göz çevrenize pratik bir şekilde canlılık katabilirsiniz.