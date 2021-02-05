Göz ve göz çevresi yaşlılık belirtilerinin ilk ortaya çıktığı bölgelerden biri olduğu için bu bölgelere yönelik birçok farklı medikal estetik uygulama gerçekleştirilebiliyor. Son yıllarda göz şeklinin güzellik algısındaki rolünün farkına varılması ile en çok tercih edilen ameliyatsız estetik uygulamaları arasına badem göz estetiği de girdi. Badem göz estetiğinin ip askı yöntemi ile yapıldığında cerrahi bir nitelik taşımadığını, doğal ve etkili sonuçlar verdiğini belirten Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Caner Kaçmaz, uygulama ile ilgili en çok merak edilen konulara açıklık getirdi.

İp Askı ile Badem Göz Estetiği Sonrası Çekici Bakışlar

İp askı ile badem göz estetiği hakkında detaylara geçmeden önce badem göz trendi hakkında bilgi aktarmak daha doğru bir yaklaşım olacak. Badem göz estetiği ile temel hedefimiz gözleri hafif yukarı ve dışa doğru çekerek gözün hem daha iri hem daha şekilli hem de bir miktar çekik görünmesini sağlamak oluyor. Gözlerde meydana gelen bu değişim kişinin daha genç ve çekici görünmesine neden olurken aynı zamanda bakışlardaki ifade de değişiyor; daha çekici ve daha derin bir ifade kazanıyor. Üstelik bu değişim için cerrahi bir operasyon geçirmeye de artık gerek yok. Medikal uygulama tekniklerinin ilerlemesi ile günümüzde ip askı ile badem göz estetiği yapabiliyoruz. Cerrahi nitelik taşısın taşımasın tüm estetik müdahalelerimizden önce olduğu gibi hastalarımızın beklentilerini öğreniyor, yüz analizlerini gerçekleştiriyor ve dikkatli bir şekilde uygulama planlamasını yapıyoruz. Planlama tamamlandıktan sonra lokal anestezi ile cilt altına silikon kaplı, özel kılçıklı yapıya sahip, kalıcı ipler yerleştiriyoruz ve cilt altına yerleştirdiğimiz ipleri yaklaşık 45 derecelik bir açı ile yukarı doğru kaldırıyoruz. İp askı ile badem göz estetiği her ne kadar göz şekline müdahale amacıyla gerçekleşse de işlemin ardından kaşlar da bir miktar kalkma ve şekillenme meydana geliyor. Böylece elde ettiğimiz sonuçlar da daha bütüncül bir nitelik taşıyor. Hastalarımızın cilt yapısı, ihtiyaçları ve beklentileri doğrultusunda ip askı ile badem göz estetiği uygulaması yaparken botoks ve dolgu gibi ek prosedürlere de başvurabiliyoruz.

İp Askı ile Badem Göz Estetiği Sonrası İz Yok

İp askı ile gözlerin şekillerini ve bakışlardaki ifadeyi iyileştirdiğimiz bu uygulama birçok avantaj barındırıyor ve uygulama sonrası iz kalmaması ön plana çıkan avantajlardan biri oluyor. Yaklaşık 30 dakikada tamamlanan işlemin ardından hastalarımız 4-5 gün içerisinde hayatlarına geri dönebiliyor. Silikon iplerle yapılan askı uygulamasının eriyebilen iplerden farkı uygulamanın kalıcılığının 3 ile 7 yıl arasında olmasıdır. Askılamanın yapıldığı iplerin cilde hiçbir zararı bulunmuyor ve bu nedenle de herhangi bir yan etki ile karşılaşılmıyor. Elbette iyileşme döneminde hastaların önerilere harfiyen uyum sağlaması da sorunsuz bir süreç için olmazsa olmaz öneme sahip. İp askı ile badem göz estetiği sonrası işlem bölgesine minimum 10 gün süre ile masaj ve peeling gibi uygulamaların yapılmaması gerekiyor. Hastalarımızın 3 gün gibi bir süre makyajdan uzak durması ve iki hafta aşırı sıcak ortamlardan kaçınması da ip askı ile badem göz estetiği sonrasında dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alıyor.

Op. Dr. Caner Kaçmaz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

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