Jinekomasti ile Orantılı Vücut

Erkeklerde meme büyüklüğü; meme dokusunda aşırı büyüme ve kalıcı yağlanma ile karakterize bir sağlık sorunudur. Erkek göğsünde kadınsı şekilde bir büyüme olması olarak tanımlayabileceğimiz jinekomasti günümüzde basit bir operasyon ile giderilebilmektedir.

Yıllar boyunca meme büyüklüğü nedeniyle kendini sosyal ortamlardan izole eden ve özgüven sorunları yaşayan erkekler için jinekomasti operasyonları yeni bir hayatın başlangıcı olarak kabul edilmektedir. İdeal göğüs ölçülerine kavuşan, kıyafet seçimlerinden davranışlarına kadar birçok önemli alanda özgürleşen erkekler özgüvenlerini yeniden kazanmaktadır.

Neden olur ve etkileri nelerdir?

Cinsel ve hormonal anlamda sağlıklı bireylerde ortaya çıkabilen bu durum farklı sağlık problemleri neticesinde de görülebilir. Dramatik kilo değişimleri, tiroit fonksiyonlarındaki bozukluklar, östrojen hormonunun yüksekliği, karaciğer fonksiyon bozuklukları veya kullanılan ilaçlar erkeklerde meme büyümesi sorununa yol açabilir.

Meme büyüklüğü yalnızca kadınların hayat konforunu azaltan bir sorun olarak değerlendirilemez. Erkeklerin bir kısmı da benzer şikayetler yaşamakta ve bu sorundan kadınlardan çok daha fazla etkilenmektedir. Göğüslerde büyüme doğrudan fizyolojik bir sağlık sorununa neden olmasa da erkeklerin psikolojisi üzerinde ciddi bir etki yaratır. Meme büyüklüğü sorunu yaşayan erkekler aynanın karşısına geçtiklerinde fiziksel görünümleri hakkında endişeleri ve ister istemez memnuniyetleri azalıyor. Saklanma çabası ve bu çabanın yarattığı baskı ile sosyal ortamlardan uzaklaşılması sonucu doğuyor. Bu nedenle göğüslerinde büyüklük olan erkekler için estetik cerrahi operasyonlarına başvurmak tek çözüm olarak ön plana çıkar.

Jinekomasti operasyonu nasıl gerçekleşir?

Erkeklerde meme küçültme ameliyatı güvenle ve yüksek başarıyla gerçekleştirilebilen bir operasyondur. İleri düzeyde jinekomastiler klasik liposuction dan daha etkin bir şekilde tedavi edilebilmektedir. VASER Liposuction da meme içerisindeki dokular ultrasonik dalgalar yardımıyla sıvılaştırılır ve daha sonra memenin içerisi boşaltılır. Klasik liposuctiona göre daha az travmatik bir işlem olduğundan ağrı neredeyse yok denecek düzeydedir, şişlik ve morluklar da çok daha az olmaktadır; böylelikle iyileşme süreci de kısalmaktadır.

Genel anestezi altında yapılan operasyon ortalama 1 saat sürmektedir. Operasyondan sonra genellikle aynı gün taburcu edilen kişi 3 gün sonra normal günlük aktiviteler yerine getirebilir. az 3 hafta boyunca atlet şeklinde bir korse kullandırılırken, üçüncü günden sonra banyo yapılabilir. 2 hafta boyunca ağır egzersizlerden kaçınılması önerilirken operasyon sonrasında belirgin bir iz kalmamaktadır.

Op. Dr. Caner Kaçmaz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

www.canerkacmaz.com