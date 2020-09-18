Göz Kapağı Estetiğiyle Yenilen

Yaşlanmanın en çok etkisini gösterdiği yerlerden olan göz kapakları, çevresinin ince derili ve hareketli olması nedeniyle de ilerleyen yaşlarda kişilerde kırışıklığa davetiye çıkarmaktadır. Bunun yanında Göz kapağı ameliyatları, çoğu kez estetik nedenlerden dolayı tercih edilse de, aslında oluşan sarkmaların müdahale edilmediği zaman ciddi boyutlara ulaşarak kişinin görme kalitesini düşürmesi nedeniyle de oldukça önemli bir operasyondur.

Göz kapağı deformasyonun nedenleri nelerdir?

Göz kapakları oldukça ince derilidir ve bu deri altındaki kas tabakaya sıkıca yapışık durumdadır. Bu yüzden her mimik yaptığımızda, göz kırptığımızda göz kapağı derisinde katlanma oluşur. Gün içerisinde sayısız kez göz kırptığımızı ve mimik yaptığımızı düşünürsek göz kapaklarında zamanla yıpranma olması kaçınılmazdır. Yaşlanmayla birlikte de göz kapakların çizgilenmeler ve kırışmalar oluşur. Göz kapağının altındaki kasların da gevşemesiyle göz kapağı derisinde sarkmalar oluşur. Gözümüzü çevreleyen yağ tabakası da yer çekiminin etkisiyle zamanla aşağıya doğru düşmeye başlar ve hem alt hem üst göz kapaklarında torbalanmalar oluşur. Orta yüz ve yanak dokularının da zamanla aşağıya doğru inmeye başlamasıyla alt göz kapağının alt kısmında koyu renkli çökük bir görüntü meydana gelir ve bu durum göz altındaki torbalanmanın da daha belirgin hale gelmesine neden olur. Mimiklerin etkisiyle ve özellikle yaz aylarında gözlerimizi kısmaya bağlı olarak gözlerin yan taraflarında kaz ayağı (crow’s feet) denilen çizgilenmeler oluşur. Kaşlar zamanla aşağıya doğru düşer ve üst göz kapağındaki yığılmayı daha belirgin hale getirir. Kalıtsal nedenlerin de deformasyona yol açabildiği bu durum, kişinin olduğundan daha çok yaşlı gözükmesi, bakışlarının cansız, baygın ya da donuk görünmesine sebep olmaktadır. Bu sebepten operasyon ihtiyacı ortaya çıkar.

Üst Göz Kapağı Estetiği (Üst Blefaroplasti)

Göz kapaklarına yönelik operasyon planlarken hem alt hem üst göz kapağını, hatta yanakları ve kaşların pozisyonunu da değerlendirip göz çevresini bir bütün olarak ele almak daha başarılı sonuçlar alınmasını sağlar. Üst göz kapağı estetiği olan üst blefaroplasti ile sarkmış olan fazla deri ve altındaki kas çıkarılır ve varsa yağ torbalanmaları ortalama 1 saatte genel anestezi altında alınmaktadır. Yatış gerektirmeden aynı gün içinde taburcu olunabilen operasyon sonrası göz kapaklarında hafif şişlik ve morluklar olması beklenen bir durumdur ve 1 hafta kadar sürer. Operasyondan sonraki 5. günde dikişler alınır ve tüm bantlar çıkarılır. Şişlikler giderek hafiflese de tam sonuç yaklaşık 1-2 ay içerisinde alınarak daha canlı bir görünüm elde edilebilmektedir. Ancak bazı durumlarda yaşlanmayla birlikte kaşlar aşağı doğru düşer ve üst göz kapaklarındaki yığılmayı daha belirgin duruma getirir. Bu durumda yalnızca üst göz kapağını düzeltmek yeterli olmaz, hatta üst göz kapağı estetiği yapılsa bile belirgin bir düzelme görülmeyebilir. Böyle durumlarda aynı operasyonda önce şakak germe (temporal lift) yapılarak kaşlar ve şakak bölgesi kaldırılır ve daha sonra üst göz kapakları düzeltilir.

Alt Göz Kapağı Estetiği (Alt Blefaroplasti)

Alt göz kapağı estetiği olan alt blefaroplasti ise genellikle genel anestezi altında 2 şekilde yapılabilmektedir. Yalnızca göz altlarında torbalanmanın olduğu durumlarda yalnızca göz kapaklarının iç kısmından yapılan müdahaleyle, göz kapaklarının dış kısmında herhangi bir kesi olmadan torbalar giderilebilmektedir. olmaz. Alt göz kapaklarında torbalanma ile birlikte ciltte kırışıklık ve sarkma olan durumlarda ise kirpik diplerinden yapılan kesiyle (sub-silier insizyon) girilerek hem torbalanmalar giderilir, hem de kırışık ve sarkmış göz kapağı derisi gergin duruma getirilir. Operasyon ortalama 1,5 saat sürer. 1 gece hastanede kalınır. Göz kapaklarına ince bantlar yapıştırılır ve gözler kapatılmaz. Göz kapaklarında şişlik ve morluk oluşabilir ve 1 hafta içinde kaybolur. Operasyonda sonra 5. günde dikişler alınır.Şişliklerin tamamen inip tam sonucun ortaya çıkması ortalama 2-3 ay kadar sürmektedir. Bu operasyonda göz yaşı oluğu dediğimiz göz altındaki koyu görünümlü halkalanma da düzeltilir. Gerekli olduğu durumlarda alt göz kapağı ve orta yüz bölgesindeki zayıf ve çökük görünümü düzeltmek için nano-yağ enjeksiyonu da yapılabilir.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı

Op. Dr. Caner Kaçmaz