Yüzlerde Hollywood Çekiciliği

Daha çok Hollywood yanağı adıyla ünlenen bişektomi operasyonu, her geçen yıl popülerliğini artırmaya ve kadınların daha çekici yüz hatlarına kavuşmalarını sağlamaya devam ediyor. Yanak bölgesindeki fazla yağların küçük bir işlemle alınarak yüzün yuvarlak hatlarının daha keskin bir görünüme dönüşmesini sağlayan bu işlemle asimetriklikler de büyük ölçüde giderilebiliyor.

Çekici bir yüz için…

Hollywood’un yıldızlı dünyasının çekiciliği her zaman ilgi uyandırmıştır. Hollywood yanağı olarak adlandırılan ve ülkemizde de giderek popüler hale gelen “bişektomi” özünde yanak inceltme estetiğidir. Yanakların iç kısmında yer alan yağ yastıklarının alınmasını, yanakların incelip elmacık kemiklerinin belirginleşmesini sağlayan operasyonun amacı daha çekici bir görünüm sağlamaktır. Bişektomi operasyonu normal kiloya ve yuvarlak bir yüze sahip 18 yaşından büyük erkekler ve kadınlara uygulanabilir. Bununla birlikte aşırı kilolu veya obezitesi olan kişiler ve 45 yaşın üzerindeki hastalar içinse cerrahın değerlendirmesi sonrasında karar verilmektedir.

Bişektomi Operasyon Süreci Nasıldır?

Genel anestezi altında ortalama 30 dakika süren operasyon esnasında öncelikle ağız içinden yaklaşık 1 cm’lik bir kesi açılır. Bu kesi yardımıyla yanaklarda ve bulunan bichat adı verilen yağ yastığı dokularının bir kısmı çıkarılır. İşlem sonrası yanak yapısının yuvarlak görünümü azalırken, elmacık kemikleri ve çene hattı daha belirgin hale gelir.

Ameliyat sonrası iyileşme periyodunun tamamlanmasıyla eğer ihtiyaç duyulursa dolgu ve botoks işlemlerinin desteğiyle de yüz ters üçgen, yani “V” formuna dönüştürülebilmektedir. Doğala yakın ve abartısız görünüm sağlamanın en önemli nokta olduğu bu operasyon ile uzun süre kalıcı bir değişime kavuşabilirsiniz.

Op. Dr. Caner Kaçmaz