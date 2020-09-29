Dolgun ve dik duran göğüsler her kadının hayalidir. Bu yüzden son yıllarda hiç olmadığı kadar popülaritesi artıran bir estetik operasyon türü de meme dikleştirme cerrahisi.

Meme dikleştirme yani mastopeksi operasyonları ise özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde, ayrıca menopoz ve kilo verme sonrasında ve yerçekiminin de etkisiyle meme dokusunda oluşan hacim kaybı, gevşeklik ve sarkıklığa karşın estetik olmayan görüntüyü düzeltmek amacıyla yapılan bir ameliyattır.

Meme dikleştirme operasyonu neden yapılır?

Göğüsler ilk gelişmeye başladığı dönemlerde oldukça sıkı ve dik dururlar. Ancak zamanla yer çekiminin etkisi, yaşlanma, kilo alıp verme, emzirme, düzenli ve doğru sütyen kullanmama gibi nedenlerden dolayı göğüsler zamanla eski sıkılığını kaybedip, gevşeyip, aşağıya doğru düşmeye başlar. Genellikle göğüslerdeki sarkma ile birlikte göğüslerde hacim kaybı da olur. Göğüslerde sarkma az olduğu durumlarda destekli sütyen kullanımı ile bu durum kamufle edilebilirken, sarkma boyutu arttıkça kişilerde mutsuzluk ve öz güven kaybı yaratmaya başlar. Meme dikleştirme operasyonu öncesinde yapılan ölçümlerle göğüslerdeki sarkmanın derecesi belirlenir ve buna göre operasyon planlanarak kişiye dik, hacimli ve sıkı duran bir göğüs formu kazandırılır.

Bu noktada merak edilen sorulardan biri de operasyon için meme hacminin artırılıp artırılmaması konusudur. Operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken bir husus da göğüslerin sıkı ve dik durması kadar yeterli hacimde de olması gerekliliğidir. Göğüslerde gevşeme ve sarkma şikâyeti ile birlikte göğüste hacim kaybı da varsa aynı operasyonda bir silikon implant ile göğüs hacminin de artırılması gerekir. Ayrıca göğüslerdeki sarkmanın derecesi arttıkça bununla orantılı olarak meme başları da genişlediği için bu bölge de uygun şekilde küçültülür.

Operasyon ve iyileşme süreci nasıldır?

Temel olarak 3 tip meme dikleştirme yöntemi vardır. Yalnızca meme başında hafif sarkma olan hastalarda sirkumareolar meme dikleştirme, memedeki sarkması biraz daha fazla olan kişilerde meme başından aşağıya uzanan düz çizgi şeklinde iz bırakan vertikal skar tekniği, memelerinde ciddi boyutta sarkma olan kişilerde ise kısa Ters-T tekniğiyle meme dikleştirme tercih edilmektedir.

Genel anestezi altında yaklaşık 2-3 saat süren operasyon sonrası 1 gece hastanede kalınır. Ortalama 3-4 gün sonra günlük aktivitelere dönülebilir. 1 ay süreyle özel bir sütyenin kullanılması önerilir. 1 ay boyunca zorlayıcı tüm aktivitelerden kaçınılması, ağır yük kaldırılmaması, yükseğe uzanılmaması ve göğüslerin üzerine yatılmaması önerilir.

Meme dikleştirme operasyonu sonrasında erken dönemde izler daha belirgindir. Ancak yaklaşık 1. yılın sonunda izler istenilen düzeye inmektedir. Ayrıca sonraki süreçte kilo artışı, emzirme gibi durumlar olmazken, düzenli ve uygun sütyen kullanıldığı taktirde göğüslerin formu uzunca yıllar korunur. Son olarak uzman eller tarafından yapılan meme dikleştirme işlemi emzirmeye engel değildir.

Op. Dr. Caner Kaçmaz

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı