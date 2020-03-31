Cinsel ilişki sırasında orgazm olamamak bir sorun mu?

Orgazm nedir?

Cinsel ilişki sırasında artan cinsel haz ve uyarılma ile çıkılan en tepe noktadır. Orgazm, ilişkinin duygusal olarak bu çok yoğun noktasına çıktıktan sonra rahmin ve vajinanın ritmik kasılmaları ile kendisini gösteren süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu 3-5 saniyelik kısa süreçte cinsel haz en yoğun ve en keyifli bir şekilde yaşanmaktadır. Haz sonrasında cinsel doyum (tatmin) ve rahatlama gerçekleşir.

Beynimiz en büyük ve en önemli cinsel organımızdır. Vajinismus hastaları da dahil, bakire genç kızlar da tam bir cinsel ilişki yaşamaksızın, yalnızca düşünce gücü ve konsantrasyon ile veya elle, yabancı bir madde ile sürtünerek (mastürbasyon) klitoris uyarısı ile orgazm olabilmektedirler. Yani, bir kadın hiç cinsel ilişki yaşamaksızın da orgazmı yaşayabilir.

Anorgazmi nedir?

Anorgazmi orgazmın olamaması durumudur. Anorgazmik kişilerde cinsel uyarılma olmasına rağmen “orgazm olamama” sorunu vardır ve bu sorun kadınlarda bir takım içsel sıkıntılara neden olabilir. Kişinin kendisini kötü hissetmesi, kendisine olan güvenin azalması ve depresyon en sık olarak görülen eşlik edici yakınmalardır. Partner ilişkisini de olumsuz yönde etkilemektedir.

Anorgazmi nedenleri

Anorgazmide en sık nedenler psikolojik kaygılardır ve bunlar arasında “oto kontrolü kaybetme korkusu” bulunmaktadır. Mükemmeliyetçi yapıdaki kadınlarda daha yaygındır. Diğer psikolojik etkenler arasında ise yaşanmış travmalar, problemli bir çocukluk döneminin olması, düzenli ve sağlıklı bir aile yaşantısının olmaması, baskıcı ebeveynler, partner/evlilik ilişkisinin iyi olmaması, ergenliğe geçiş döneminde problemli, travmatik cinsel deneyimlerin yaşanması ve seksüel kimlik çatışmaları sayılabilir.

Orgazm bozukluklarının %5'ten daha azında ise altta yatan organik bir sebep vardır. En sık karşımıza çıkan sebepler; şeker hastalığı (diabet),kronik alkolizm, nörolojik bazı bozukluklar ve bir takım ilaç kullanımlarıdır.

Orgazmın işlevi nedir?

Orgazmın asıl işlevi kadın ve erkeğin bedenlerinin birleşmesi sırasında kurulan bütünlüğün ruhsal anlamda da sağlanmasıdır. Yani hazzı ve zevki doruklarda yaşamaktır. Ruhsal rahatlama sosyal hayata da olumlu yönde yansımaktadır.

Orgazm olamama sorunu yaşayan anorgazmik hastalar zamanla cinsel ilişkiden soğuyabilirler. Ayrıca sosyal hayatlarında tatminsizlik, unutkanlık ve verimlilik azlığı gibi sorunlar da yaşayabilirler. Bu tür problemler partner ilişkilerine de yansıyabilmektedir.

"Kadının boşalması" diye bir şey var mıdır?

Orgazm sırasında vajina, rahim ve makat kısmında ritmik kasılmalar ile birlikte kadının idrar yaptığı delik (üretra) açılabilir. Üretranın açılması ve bu ritmik kasılmalar sonucunda dışarıya idrar çıkışı olabilir. Bu durum bazı yazarlar tarafından “kadının boşalması veya kadının gelmesi” olarak tabir edilmektedir.

Bazı kadınlar ise cinsel birliktelikte aşırı sıvı üreterek boşalmaya benzer bir durum ile karşılaşırlar. Cinsel ilişkideki sıvının fazlalığı hissetme ve cinsel hazzı olumsuz yönde etkileyebilir, kadında utanma duyusuna neden olabilir.

Orgazm problemleri nasıl tedavi edilir?

Orgazm olmak her kadının bir kadınlık hakkıdır. Tabi ki bu konuda eş desteği de şarttır. Ancak kadınlar bireysel olarak da tedavilere katılabilirler. Kadınlarda orgazm işlevi için iki ayrı bölgenin önemi büyüktür: Birincisi beyin, diğeri genital alan.

Orgazm problemlerinde tedaviler bu iki bölgeye göre yapılmaktadır. Cinsel terapilerdeki amaçlar beyni, medikal uygulamalar genital alanı hedefler.Beyni hedefleyen bilişsel davranışsal yaklaşım esaslı cinsel terapiler; konsantrasyonu sağlama, geçmişten gelen otokontrol fazlalığı ve mükemmeliyetçiliği giderme, rahatlama ve gevşemeye odaklanma, cinsellikle ilgili doğru bilgilendirmeyi içerir. Ayrıca verilen bazı egzersizlerle de genital bölgeyi tanıma, vajinal kasları hükmetme ve daha iyi kullanmayı öğretme gibi amaçları vardır.

Uygulanan cinsel terapilerle bir kadına cinsel ilişkiden daha fazla zevk alma, cinsel tatmini artırma ve orgazm olma öğretilebilmektedir. Hatta normal şekilde orgazm olabilen kadınlarda, orgazmın sayı ve kalitesi de artırılabilir. Bir kişiye orgazm olmayı öğretmek örneğin idrar gelince kaçırmamayı öğretmek gibidir, bu da belirli alışkanlıkların geliştirilmesi ile mümkündür.

Orgazm olamamada cinsel terapiler nasıldır?

Orgazmı sağlamak veya kolaylaştırmak için bilişsel davranışsal cinsel terapiler ortalama olarak 8-12 seans arası sürer. Bu süreçte kişinin kendisini ve bedenini tanıması, yanlış yapılan davranışların yerine doğruların geliştirilmesi öğretilir.

Medikal tedaviler nelerdir?

Özellikle son yıllarda geliştirilen tıbbi uygulamalardaki amaçlar arasında genital bölge hassasiyetini arttırmak, haz ve orgazm fonksiyonunu sağlamak yer almaktadır. Uygulanan tıbbi uygulamalar arasında;

· Lazer vajinal rejuvenasyon,

· Genital radyofrekans,

· Genital PRP (Platelet Reach Plasma) enjeksiyonu

gibi cerrahi dışı, basit medikal işlemler yer almaktadır.

Anorgazmi, orgazm olamama problemi günümüzde tedavi edilebilen bir cinsel sorundur. Orgazm olma ile ilgili tüm cinsel terapiler ve medikal işlemler ile oldukça başarılı sonuçlar alınabilmektedir.

Op. Dr. Tamer Gültekin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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