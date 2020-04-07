Üremenin haricinde de evlilikte seks birçok nedenden ötürü esastır. Nihayetinde samimiyet, zevk ve cinsel ifade ile ilgilidir. İlişki, birçok olumlu entelektüel, fiziksel, duygusal ve sosyal faydaya sahiptir. Bu faydaların anlaşılması, çiftlerin ilişkilerinde seksin yalnızca kendilerine yardım etmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda ilişkilerini daha da güçlendirmelerine ve sevgi dolu bir ilişkide daha geniş bir samimiyet duygusu yaratmalarına yardımcı olacaklarını anlamalarına yardımcı olacaktır. Evlilikte, seks genel sağlığınız ve mutluluğunuz için göz önünde bulundurmanız gereken önemli bir paylaşımdır.

Fiziksel olarak, aktif bir cinsel yaşam, daha iyi beslenme alışkanlıkları ve sık egzersiz yapma nedeniyle genç bir görünüm dahil olmak üzere birçok yarar sağlayabilir. Araştırmalar cinsel aktivitenin kalorileri ve yağları yaktığını ama aynı zamanda insanların genel olarak daha sağlıklı yaşam sürdürmelerine neden olabildiğini göstermektedir. Düzenli olarak cinsel ilişkide bulunan kişilerin, yapılan araştırmalara göre hastalıklarla mücadele ettiği ve vücudu soğuk algınlığı ve gripten koruyan immünoglobulin A (IgA) adında daha yüksek bir antikor seviyesine sahip oldukları bulundu. Seks daha rahat uyumamıza yardımcı olur ve daha iyi uyku yoluyla seks daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturur. Orgazm sırasında salınan oksitosin her iki birey için daha dinlendirici bir uyku sağlar. Oksitosin vücudun diğer bölgelerine de yardımcı olur. Beyindeki oksitosin seviyesini artırır ve hem kadınlarda hem de erkeklerde kalp problemlerini azaltır. Ayrıca yapılan araştırmalara göre ağrı kontrolünde de yardımcı olabiliyor. Araştırmalar, kadın migren hastalarının yarısında rahatlama olduğunu ortaya çıkardı. Cinsel olarak aktif olduğunuzda diğer birçok ağrı türünün de azaldığı görülmüştür.

Kadınlar için, daha az krampla daha hafif adet dönemleri yaşamak için de sık seks yapmanın birçok yararı vardır. Rahim kasıldığı zaman krampa neden olan bileşikleri vücuttan temizler, kanı ve dokuyu daha hızlı bir şekilde dışarı atar, bu da adet döneminizi daha hızlı bitirmenize yardımcı olur. Seks ayrıca kan basıncını düşürür ve doğum sonrasında kadınlar için önemli olan mesane kontrolünün artmasına yardımcı olur. Orgazm, erkekler için prostat kanserinde bir azalma ve kadınlarda endometriozise karşı korunma sağlar.

Seks, bireyin duygusal sağlığı için değil, aynı zamanda ilişkinin genel sağlığı için de iyidir. Cinsel memnuniyet, genel yaşam kalitesi ile yakından ilişkilidir. Cinselliğin artması, kendinizi iyi hissetmenizi ve kendinizden memnun olmanızı sağlar. Araştırmalar orgazmların serbest bırakılan endorfinler nedeniyle stresi azaltabileceğini ortaya koyuyor. Hormonlar beynin içindeki yakınlık ve rahatlama duygularını yaratan ve depresyondan uzaklaşan zevk merkezlerini harekete geçirir.

Cinsel isteksizliğin nedeni hormon dengesizliği olabilir

Seks sizin ve eşiniz için mükemmel olduğunda, diğer alanlarda güveniniz artacaktır. Her şey yatakta iyi gittiğinde, hayatınızın diğer bölümlerinde daha kendinden emin ve güçlü hissederseniz. Kendine olan saygımızı, çekici, arzulanan, yetkin ve kendinden emin olma duygunuzu artırır. Bu da kişisel hayatınıza olumlu düşünce ve eylemler getirir. Eğer evliliğinizde cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, mutlaka uzman cinsel terapistten destek almalısınız. Sağlıklı bir cinsel ilişki evlilikte çiftlere finansal sorumlulukların, sosyal sorumlulukların ve çocuk yetiştirme güçlüğünün oluşturduğu kaotik yaşamla mücadele etmede isteklilik ve güç sağlar. Unutmayın evlilikte seks, genel refah duygusunu korumaya yardımcı olur.