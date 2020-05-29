Ataerkil ve muhafazakar toplumlarda cinsel kimlik gelişiminin sağlıklı tamamlanması oldukça zordur. Özellikle kız çocukları büyütülürken erkek egemen imajlar ve tabularla bezenir. Bu noktada doğru ve sağlıklı bilgiye ulaşamayan kız çocukları çarpık ve yanlış bilgilerle kendine bir cinsel kimlik var etmeye çalışır.

Gelin olmak, düğün seremonisinin büyüsü, yeni bir ev dekore etmek, çeyiz derken evliliğin içinde sanki hiç cinsellik yokmuş gibi davranılması oldukça ilginçtir. Birçok genç kız evlilik sürecinde cinselliğe dair en küçük bir rehberlik veya bilgilendirilme alamadığını belirtir. Bu noktada evlilik sadece ciciş süslemeler ve organizasyondan ibaretmiş gibi bir imajla inşa ediliyor. Oysa evlilikte dekorasyon, çeyiz ve şatafatlı düğünler kadar önemli bir konu atlanmaktadır. “Sağlıklı cinsel hayat”. Sağlıklı cinsel hayatın alt başlıklarında ise sağlıklı iletişim, ortak hedef ve beklentiler yer almalıdır. Yani hayatın geri kalan kısmında asıl olan konuların irdelenmesi ve rehberlik alınması önemlidir.

Doğru bilgi ve yönlendirilme olmadığı zaman çiftlerin hayatına kabus gibi çöken vajinismus ülkemizdeki birçok çiftin hayatını olumsuz etkilemektedir. Eşler birbirlerini ne kadar sevseler de vajinismus tamamen bağımsız bir semptom olarak kendini gösterir. Bir kadının vajinismus olması, istediği halde eşiyle tam bir birleşme gerçekleştirememesidir. Bu da demek oluyor ki vajinismus olan bir kadının eşine olan sevgisi eksik vs. değildir. Vajinismus semptomları eşe karşı (büyük oranda) geliştirilen tepkiler değildir. Eşten kaynaklanan travmalara bağlı olarak yaşanabilse de vakaların büyük çoğunluğu bağımsız gelişmektedir.

Her şey masalsı bir güzellikte devam ederken birden karşılaşılan vajinismus, çiftler için oldukça zorlu bir sürecin habercisidir. Cinsellikle ilgili konuşmalar ve doğru bilgilerden izole yaşayan kadınlar ve eşleri için bilinmezlikle dolu bir süreci başlatır. Bu konuda soru sormak, birilerine danışmak çiftlere çok zor gelir. Mahrem konuların gizli kalması öğretisi ne yazık ki vajinismus yaşayan çiftlerin çözüm arayışlarına da ket vurabilmektedir.

Ülkemizde vajinismus görülme sıklığının yüksekliği ile birlikte nedenleri arasında en sık karşılaşılan, bilgi eksikliği ve abartılmış, çarpıtılmış ilk gece hikayeleridir. Vajinismus olan kadınların tedavileri kolaylıkla yapılabilmektedir. Bununla birlikte önleyici adımlar atmak ve evlilik öncesi sağlıklı cinsel hayat için danışmanlık almak oldukça önemlidir.

Op.Dr. Tamer Gültekin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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