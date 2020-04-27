Vajinismus hastalığı cinsel ilişki sırasında vajinanın istemsiz kasılması sonucunda cinsel birleşmenin tam olarak sağlanamamasıdır. Pek çok kadın kendisinde yaşadığı bu cinsel sorunun adına ilk kez internetten ulaşmakta "vajinismus hastalığı nedir, ne demek, neden bende böyle bir cinsel sorun ortaya çıktı acaba" diye umutsuzluğa kapılmaktadır. Çoğu çift bu sorunlarının yalnızca kendilerine ait olduğunu zannetmektedir. Oysaki tüm dünyada oldukça en yaygın cinsel sorunların başında yer almaktadır. Peki, vajinismus teşhisi nasıl konulur, bu sorunla mücadele eden çiftler ne yapmalıdır?

Unutulmaması gereken ise vajinismus teşhisi ve tanısının doğru şekilde konulması, uygulanacak tedavi yönteminin seçimi ve tedavi başarısı açısından son derece önemlidir.

Vajinismus teşhis ve tanısı nasıl yapılır?

Vajinismusun teşhisi ve tanısı, alanında uzman ve deneyimli bir jinekolog tarafından yapılan, 15 saniye süren, son derece basit bir jinekolojik değerlendirme sonrasında konulabilmektedir. Jinekolojik inceleme sırasında her hangi bir alet kullanılmaz, yalnızca basit bir görsel değerlendirme yapılır.

Aslında ağrılı ilişki, cinsel isteksizlik ve orgazm sorunları gibi tüm cinsel ilişki problemlerinde, sorununun kaynağının tam olarak açığa çıkartılabilmesi öncelikle bir jinekolog muayene - değerlendirme şarttır. Vajinismus sorunu olan kadınlar jinekolog doktora muayene olmakta sıkıntı çekebilirler. Aynen ilişkide olduğu gibi jinekolojik değerlendirme sırasında gereksiz yere kontrolsüz, refleks hareketlerde bulunabilirler. Hâlbuki ki bu kaygıların çoğu yersizdir.

Vajinismusta jinekolog korkusu nasıl yenilebilir?

Hekime güven, muayenede yapılacakların dürüstçe hastaya tek tek anlatılması, jinekolojik muayene işleminin son derece ağrısız oluşu, herhangi bir alet kullanılmaması ve değerlendirmenin yalnızca 15 saniye sürmesi tüm bu endişelerin tamamen önüne geçmektedir.

Pek çok genital anatomik problem çiftlerde cinsel ilişkiye girememeye sebebiyet verebilmektedir ki; bunun tespiti ile kişinin aylarca hatta bazen yıllarca gereksiz yere psikoterapi almasının önüne geçebilir.

Bir cinsel işlev bozukluğu olan vajinismusta, cinsel ilişki sırasında vajinanın alt 1/3 kısmı kaslarındaki kasılmalar sonucunda penis içeri hiç girememekte veya oldukça zahmetli ve ağrılı şekilde girebilmektedir. Problem %90 oranında bilinçdışına yıllar içinde yerleşmiş bir takım korkulardan kaynaklanmaktadır.

Vajinismus belirtileri arasında, sorunu yaşayanların vajina içine tampon, ped veya fitil gibi yabancı cisimleri yerleştiremedikleri, parmaklarını vajina içine sokamadıkları ve bu durumda ağrı, acı hissettikleri izlenmektedir. Kişinin tıbbi öyküsü sonrasında yapılan basit bir jinekolojik değerlendirme vajinismus tanısı için önemlidir.

Kendi kendine vajinismus tanısı konulabilir mi?

Cinsel ilişkiye girememe sorunu yaşayan pek çok hasta, vajinismus teşhis ve tanısını tamamen kendi başına internet sitlerindeki bilgilere bakarak koyabilmektedir. Ancak vajinismus teşhis ve tanısı kesin olarak bir jinekolojik değerlendirme sonrasında konulabilir. Jinekolojik değerlendirmede cinsel ilişkiye girememeye neden olan fiziksel sebeplerin varlığı da ortaya çıkartılabilir. Böylelikle uygulanacak doğru tedavi tekniği de belirlenmiş olacaktır.

Hastalarının pek çoğu vajinismus hastalığının ismini ilk kez, bu durumun kendi başlarına geldiği zaman öğrendiklerini ifade etmektedirler. Pek çoğu da ince araştırmalarıyla vajinismus tanısını kendi başlarına yapabilecek kadar bilgi düzeyine ulaşmaktadır.

Vajinismus basit yöntemlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle tedavi asla ertelenmemeli, mutlaka alanında uzman bir hekimden geç kalınmadan destek alınmalıdır. Bu, tedavi çiftlerin mutlu bir evlilik sürmesi ve hatta çocuk sahibi olabilmeleri için gerekli bir durumdur.

Op. Dr. Tamer Gültekin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

http://www.drtamergultekin.com/

https://www.instagram.com/drtamergultekin/?hl=tr