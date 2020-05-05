Vajinismus nedir?

Vajinismus vajinal kasların istemsiz kasılmaları sonucunda cinsel ilişkinin olamaması veya oldukça ağrılı olmasını tarif eden bir cinsel birleşme sorunudur.

Bilinçaltına yerleşmiş bir takım korkular ve yanlış cinsel bilgilendirilmeler sonucunda vajinal kanalın 1/3 dış kısmındaki pelvik kaslar, vücudun adeta "kendini koruma mekanizması" sonucunda istem dışı olarak (yani kişinin kendi kontrolü dışında) kasılır. Böylece cinsel birleşme yani "penetrasyon" olanaksız hale gelir. Erkek eşlerin tarifi ile “orası etten bir duvara” dönüşmektedir. Hatta hastaların bir kısmı problemlerinin tanımını yaparken vajinalarının kapalı veya vajina girişlerinde bir kemik olduğunu düşünmektedirler.

Yalnız değilsiniz, vajinismus tüm dünyada görülür!

Vajinismus yalnızca bizim gibi Müslüman veya kapalı - tutucu çevrelerin değil, bütün dünyada sık olarak rastlanılan bir problemdir. Ancak bizdeki görülme sıklığı batılı ülkelere göre ortalama 10 kat daha fazladır.

Vajinismus problemine sahip bayanlarda, kasılmalar yalnızca vajinal girişte değil, aynı anda karın, bel, sırt, bacak gibi vücudun pek çok bölgelerinde tarif etmektedirler. Bu nedenle de çiftlerin ilişki denemeleri sonrasında kişilerin bu bölgelerinde yaygın olarak kas ağrıları görülebilmektedir. Bu durum biraz da vajinismusun derecesi ile ilişkilidir.

Vajinismus durumunda vajinaya herhangi bir şeyin girmesi mümkün değildir ve her türlü girişim çabası son derece rahatsızlık verici veya hatta imkansızdır. PC kasında istemsiz kasılma şeklinde kendini gösteren bu vajinal refleks - sadece cinsel ilişki esnasında değil - kadının jinekolojik muayenesi sırasında, tampon kullanımı durumunda ya da parmağın vajinaya sokulması gibi vajinaya herhangi bir girişim içeren durumunda da ortaya çıkabilir.

Vajinismus sonradan da gelişebilir?

Vajinismus evliliğin başından beri ortaya çıkabildiği gibi sonradan yaşanılan durumlar da travmaya neden olarak vajinismus gelişmesine yol açabilir. Bunlar arasında vajinal ameliyat, şiddetli ağrı oluşturan herhangi bir koşul, düşük yapma gibi çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Kadın sonradan da sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye giremiyorsa mutlaka tıbbi destek alınması gerekir.

Cinsel ilişki denemeleri sırasında neler olur?

Son derece mutlu bir şekilde birbirini seven, belki de cinsellik harici hiçbir problem yaşamayan çiftlerde her şey yolunda giderken, hatta son derece güzel ve keyifli sevişmeleri olurken, ilişkinin birleşme boyutunda adeta "panik atak benzeri bir durum" gelişir. Kadın kendisini birden kasar, bacaklarını kapatır, eşini iter, kendisini de geriye çeker. Vajinadaki ıslanmada azalır, kuruluğa dönüşür.

Vajinismusta ortaya çıkan bu panik durum bilinçaltındaki yanlış bilgiler ve önyargılara bağlıdır. Sanki bir el beyindeki bir düğmeye basmış ve sistemi kilitlemiştir.

Bu panik atak benzeri durumda kalp atışının hızlanması, nefes nefese kalma, korku ve heyecan sonrası kadın kendini olabildiğince sıkar, kasar ve bu şekilde penisin içeriye girmesi mümkün olamaz. Bu durumda bazen ağrı da olabilir, bazen ise yalnızca korku vardır. Sonrasında da ilişkinin devamını istemeyen kadın bacaklarını sıkıca kapatır ve eşini iterek reddeder, ilişkiyi sonlandırır.

Bazen "önceden var olan ağrı beklentisi" gerçekte olmayan ağrıları hissetmenize sebebiyet verebilir. İlişki sırasında ağrı beklentilerinin artması kişinin kasılmasına, kişinin kasılması ise gerçekten daha fazla ağrı hissetmesine sebebiyet vererek bir kısır döngü oluşturur. Bazen ilişkide gerçekten hissedilen bir ağrı, acı da vardır.

Hâlbuki dünyanın en keyifli işlevlerinden birisi olarak kabul edilen cinsel ilişki sırasında aslında ıstırap ve acı yoktur; içinde haz ve keyif barındırmalıdır. Zaten cinsel ilişkinin en önemli amacı da haz almak, mutlu olmak, rahatlamaktır.

Sahip olunan sorun zaman içinde bir cinsel problem halinden öte bir "aile problemine" dönüşebilir ve çığ gibi büyüyerek daha önceden tahmin bile edilemeyen çok farklı sorunlara yol açabilir. O yüzden bir an önce profesyonel destek almak önemlidir.

Vajinismus tedavinizi ertelemeyin!

Vajinismus tedavilerinde de bu kasların çalışmasının yeniden kontrol altına alınarak istemsiz kasılmaların ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Tedavideki temel unsur ise kas belleğinin yeniden oluşturulması ve pelvik kaslara söz geçirebilmeyi öğrenebilmektir. Bu da verilecek bilişsel ve davranışsal terapiler ile mümkündür. Günümüzde ortalama 3 veya 4 gün içerisinde kesin ve kalıcı sonuca ulaşmak mümkün hale gelmiştir.

Başka bir tanıma göre de vajinismus bir "erteleme-kaçınma hastalığı"dır. Tayin olma, kariyer, okul, iş yoğunluğu gibi daha sayılabilecek pek çok değişik bahanelerle tedavilerini sürekli erteleyerek gereksiz şekilde kaçınan hastalar birkaç seanslık basit bir tedavi programından sonra olumlu sonuç alabilir, sağlıklı bir şekilde cinsel hayatlarını ve evliliklerini devam ettirebilirler.

Op. Dr. Tamer Gültekin

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

http://www.drtamergultekin.com/

https://www.instagram.com/drtamergultekin/?hl=tr