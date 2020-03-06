VAJİNİSMUS ÇİFTLERİNİN ÖNCELİKLERİ

Yetişkin ve sağlıklı her çift için cinsellik, ilişkinin doğal ve sağlıklı bir parçasıdır. Tabii hayat her zaman istenildiği gibi ilerleyemeyebilir. Birbirlerini çok sevdikleri halde tam bir birleşme yaşayamayan vajinismus çiftleri için zorlu süreç başlamış olur.

Duygusal bir eksiklik veya ilişkinin yolunda gitmediği anlamına kesinlikle gelmeyen vajinismus, sadece bir cinsel işlev bozukluğudur. Duygusal olarak birbirlerine sağlıklı ve güvenli bağlanan çiftler için vajinismus daha yaklaştırıcı olabilmektedir. Birbirine daha çok kenetlenen çiftlerde, “durumu kabullenme” veya “yok sayma” tepkisi sıklıkla karşılaştığımız durumlardandır. Bu durumlarda çiftler tedavi gereği duymadan hayatlarını bu şekilde geçirmeye razı olmaktadır. Hatta vajinismusu yenmeden çocuk sahibi olabilmek için tüp bebek veya aşılama yöntemlerine başvurabilmektedirler. Vajinismusun semptomlarını ortadan kaldırmadan gebelik sürecine girilmesini kesinlikle önermemekteyiz.

Cinsellik ve cinselliğe bağlı işlev bozuklukları konuşulmayan, yok sayılan konular arasındadır. Bu anlamda ilişkilerin dinamiklerine uzun vadede zarar vereceğini, ilişkide yıpranmalara veya rollerin çarpıtılmasına neden olabilmektedir.

İnsan vücudunda her organ rahatsızlanabilir. Hiç kimse gözü miyop oldu, midesinde ülser var diye suçlanmayacağı ve bundan utanç duymayacağı gibi, vajinismus ve diğer tüm cinsel işlev bozuklukları normal karşılanarak tedavi sürecine girilmelidir.

Çiftler böyle bir durumla karşılaştıklarında sorunu gidermeden bebek sahibi olmak, durumu görmezden gelip yok saymak, kaçınılmaz bir kadermiş gibi şartları kabullenmek yoluna giderlerse hayatı oldukça zorlaştırmış olacaklardır.

Yetişkin çiftlerin sağlıklı ve tatminli bir cinsel hayat yaşamaları en doğal haktır. Sağlık sorunuyla karşılaşıldığı zaman ertelemeden, yok saymadan tedavi ve çözüm arayışına girilmelidir.

Doğru yöntemlerle vajinismus kolaylıkla tedavi edilebilmektedir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Op. Dr. Tamer Gültekin

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