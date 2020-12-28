Yemeklerde baharat kullanımının önemi

Mutfak ve yemek kültürlerinde büyük bir yeri olan baharatlar, çeşitli bitkilerin tohum, tomurcuk, çekirdek, meyve, çiçek, kabuk, kök, yaprak gibi kısımlarının kullanılması ile oluşturulur. Bitkilerin bu bölümleri önce kurutulur daha sonra ise ufalanır ya da öğütülür. Başta kırmızıbiber olmak üzere, nane, kekik, yeşilbiber, dereotu, tere gibi baharatlar, yaprak ya da sebzelerden elde edilir. Hardal, vanilya, karabiber, çörek otu, sumak gibi baharatlar ise meyve ve tohum baharatlarıdır.



Yemeklerimize tat, koku ve lezzet vermek için kullandığımız baharatların geçmişi çok eski yıllara kadar uzanır. Bununla birlikte birçok baharatın tedavi yöntemi olarak kullanıldığını da bilinmektedir.



Yemeklerde baharat kullanımı, lipid metobolizma üzerinde son derece yararlıdır. Anti-diyabetik ve antioksidan özelliklerinin yanı sıra sindirimi de yardımcı olurlar. Genellikle kurutulmuş şekilde kullandığımız baharatlar besin değeri olarak da son derece yararlıdır. Bu özelliği ile baharatlar, pişirdiğimiz yemeklerin besin kalitesini de korur ve değerini artırır. Aynı zamanda besinlerimizin tat ve kokusuna katkıda bulunur.

Enerji değeri ve besleyici özelliği yüksek olan baharatlar, yapılarında bulunan uçucu yağlar sayesinde besinlerimizi çok daha lezzetli hale dönüştürür. Birçoğu antiseptik özelliğe sahip olan baharatlar, yemeklerin hijyenini ve uzun süre bozulmadan tüketilmesi sağlar. Bir diğer faydası da yemeklerde bakteri ve mantar gibi mikroorganizmaların oluşmasına engel olmasıdır.