Sindirim sisteminin destekçisi: "Zahterli Un Çorbası"

Doğru ve sağlıklı beslenme her geçen gün önemini arttırıyor. Bunun temel nedeni, iş dünyasının yoğunluğu ve özel hayatımızda kendimize yeterli zamanı ayırmakta zorlanmamız. Oysa vücudumuz ve tabii sindirim sistemimiz çok daha fazlasını hak ediyor. İşte bu yazımızda sizlere sindirimi kolaylaştıran, bizim için mikroplarla savaşan hatta yaralarımızı dahi iyileştiren zahter bitkisinden söz edeceğim. Kara kekik olarak da tanınan zahter bitkisi, Kilis-Gaziantep yörelerinde kendiliğinden yetişiyor. Kekiğe göre daha keskin bir kokusu olan zahter, yemeklerde baharat olarak kullanılıyor. Bununla birlikte kahvaltılarda da tüketilen zahterin çayı dahi var. Bu son derece yararlı bitkiyi tuz ve susam tohumuyla karıştırıp tüketmeniz de mümkün. Peki, zahterli un çorbasına ne dersiniz?



İşte size sindirim sistemimizin destekçisi, nefis bir “Zahterli Un Çorbası” tarifi...

Zahterli Un Çorbası

4 çorba kaşığı un

3 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı süt

5 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

1 tatlı kaşığı zahter

Tuz, karabiber



Terbiye

1 adet limon suyu

1 adet yumurta

Üzerine

Taze kekik

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

Hazırlanışı

Tereyağı ve sıvı yağ karışımında unu pembeleşene kadar kavurun. Süt, tavuk suyu ve baharatını ekleyin. Karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ayrı bir kasede limon ve yumurtayı çırpın. Çorbanın suyundan alarak terbiyeyi ısıtın ve tekrar çorbaya koyun. Kekik ve kimyon tohumu serperek servis yapın.

Afiyet olsun!



Özlem Mekik









