Trend meslek: Gastronomi

Eğer gastronomi okumaya karar verdiyseniz ilk yapmanız gereken bu özel terimin anlamını doğru olarak öğrenmektir. Elbette bu tanımı bildiğinizi düşünebilir ya da iddia edebilirsiniz. Ancak burada altı çizilmesi gereken bu tanımın sizdeki karşılığıdır. İşte bu nedenle “Gastronomi” kelimesinin kısaca anlamına bakalım…



Her şeyden önce gastronomi bir sanattır ve eğer herhangi bir sanat dalına ilgi duymuyorsanız şimdiden aşçı olmaktan vazgeçin! Bu durumda gastronomi okumak isteyenlere ilk tavsiyemiz sanatın hayatlarının bir parçası olduğunu özümsemiş olmalarıdır ki bu da yemek pişirmenin bir tür yetenek olduğunun kanıtıdır. İkinci tavsiyemiz “kültür” öğesi hakkında olacak… Şöyle ki; gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkiyi kurmak konusunda çok hassas bir alandır. Peki, kültür dediğimiz nedir? Kültür, genelden özele gidersek, yeryüzündeki her karış toprak ve özelde ise yaşadığımız topraklar yani Anadolu kültürünü öğrenmektir.



Gastronomi okumak ve iyi bir aşçı olmak istiyorsanız eğer, öncelikle yaşadığımız toprakları tanımalısınız. Her anlamda! Anadolu çok özel bir kara parçasıdır. Dünyanın ilk yerleşim yerlerinden biri olmasının yanı sıra tarih boyunca geçiş ve ticaret bölgesi olma özelliği, ilk insanlardan bu yana tarımın ve ürünlerin öne çıkmasını sağlamıştır. Tarımı, ürünleri ve toprağı iyi tanımazsanız eğer asla iyi bir aşçı olamazsınız. İnanmıyorsanız dünya aşçılarına bakın! Tarım ve ürünler hakkında ne kadar çok bilgiye sahipler değil mi?

Peki… İştah açıcı yemekleri, size has pişirme stilleri yaratarak, özüne ve orijinalliğine uzak kalmadan hazırlama sanatını öğrenmeye hazır mısınız? Demek istediğim şu; gastronomi okumak isteyenlere tavsiye edilen, Türk mutfağını diğer bir deyişle Anadolu mutfağını tarlasından ürününe, pişirmesinden sunumuna kadar en iyi şekilde öğrenmesidir. Böylece size üç önemli tavsiyede bulundum ki bunların özünden “ilgi, merak, öğrenme isteği ve yetenek” vardır.



İyi bir aşçı olmak sadece herhangi bir üniversitenin gastronomi bölümüne girmekle olmaz! İyi bir aşçı olmak için gastronomi bölümünü merak, öğrenme ve araştırma isteği ve yeteneklerinizi geliştirerek okumanız gerekir. Hatta bir adım ileri giderek ikinci üniversitenizi açık öğretimlerin “tarım” alanında dahi yapabilirsiniz. Okumak ve araştırmak işin özüdür. Mutfak büyük çok büyük bir kültürdür. Eğer geçmişi bilmez ve yaşatamazsanız, yeni içinde kendinize yer bulamazsınız. Gastronomi eğitimi ise gelişiminizi artıracak ve sizi mutfağa ve aşçılığa hazırlayacaktır.



Ancak işin devamı tamamen sizin ellerinizdedir. Araştırmacı ruhunuzu hareket geçirin, okumak, araştırmak ve öğrenmekten vazgeçmeyin. Gastronomi bölümlerine yerleşen tüm aşçı adaylarımıza başarılar dilerim.