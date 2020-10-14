Enfes testi kebabı tarifi

Hazırlanma ve Pişirme Süresi : 195 Dakika

Porsiyon Adedi : 6 Porsiyon



Malzemeler :

125 gr tereyağı

1 kg kuzu eti

4 tane domates

6 tane yeşil sivri biber

3 baş sarımsak ya da 24 adet sarımsak

1 yemek kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Bir toprak testiyi alın ve içini suyla iyice yıkayın. Bir tencerede kuzu etini , kuşbaşı doğranmış olarak yğksek ateşte tereyağıyla birlikte 3-4 dakika kavurun. İçine iri doğranmış domatesi , iri doğranmış biberi ,bütün sarımsakları, tuzunu, kırmızı pul biberini birbirine karıştırarak ekleyin.

2. Eti 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra ateşi kapatın. Burda önemli olan etlerin her tarafını mühürlemiş olmanız. Kavurduğunuz etleri testinin içine doldurun. Fırın tepsinin içine testiyi yatırarak koyun. Bu arada testinin ağzını dilerseniz biraz un ve suyla yaptığınız hamurla kapatabilirsiniz. Hamuru yaparsanız kürdanla 5-6 yerinden delmeyi unutmayın.

3. Testiyi 160 derecelik fırında 2-3 saat kadar ağır ağır pişirin. Fırından çıkarırken dikkatli olun , aşırı ısınmış toprak testi çok geç soğuduğundan bir havlu bezle veya fırın eldiveniyle tutun. Testiden yemeği servis etmek için ister hamuru çıkarın , ister testiyi boyun kısmından bir çekiçle kırın. İçindeki yemeği servis tabaklarına alın ve sıcak olarak servis edin.

Not : Dilerseniz hamurla ağzını kapatmadan önce testinin içerisine bir yemek kaşığı bilye kekik dediğimiz ,tohum kekikten ilave edebilirsiniz.