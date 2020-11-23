Peribacalarının lezzetle buluşması...

Adı Peribacaları ile sınırların dışına taşmış olan Nevşehir; içinde bulunduğu coğrafyadan dolayı, oldukça zengin bir mutfak kültürüne sahip bir ilimiz. Ülkemizin diğer illerinde olduğu gibi, kendine münhasır tatları bulunmaktadır.

Ancak, Nevşehir denildiğinde ilk akla gelen yemek testi kebabıdır. Bunun dışında, patates ve tarhana çorbası, bulama, ağpakla, dıvıl gibi bir çok yöresel lezzeti barındırır Nevşehir mutfağı. Et tüketiminin fazla olduğu yöre mutfağı, aynı zamanda sebzeciliğin ön planda olmasından dolayı, yemeklerinde sebze de bolca tüketilen bir mutfak olma özelliğini taşır.

Tarihi; bir çok döneme şahitlik etmiş olan Nevşehir, doğasıyla da yerli ve yabancı turistleri büyülerken, zengin mutfağı ile de, ilgi odağı.

Nevşehir mutfağının özel lezzetlerini, ben de kendi mutfağımda yorumladım ve sizlerle tariflerimi paylaşmak istedim.

Hazırlanma ve Pişirme Süresi : 60 Dakika

Porsiyon Adedi : 6 Porsiyon







Malzemeler :

2,5 su bardağı ince bulgur

2,5 su bardağı kaynar su

1 küçük boy kuru soğan

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

2 çay kaşığı kara biber

1 tatlı kaşığı pul biber

Yarım su bardağı un

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağ

1 su bardağı yoğurt

Yapılışı:

1. İnce bulgur üzerine iki bardak kaynar suyu ve tuzu koyup ağzı kapalı bir tencere 30 dakika dinlendirin.

2. Dinlenip demlenmiş olan bulgurun üzerine yemeklik doğradığınız soğanı, un, karabiber ve yumurtayı ekleyip yoğurun. Yoğururken yavaş yavaş yarım su bardağı kaynar suyu ekleyip hamur kıvamına gelmesini sağlayın. Bulgulardan fındıktan biraz büyük top köfteler yapın.

3. Tencerenize iki su bardağı su koyun. Su kaynamaya başlayınca köfteleri suya atıp haşlayın. Haşlayan köfteleri kevgir yardımıyla sudan çıkarıp servis tabağınıza alın.

4. Tereyağını tavada eritip salça ve pul biberi ekleyin. Köftelerinizin üzerine önce yoğurdu daha sonra salçalı sosunuzu dökerek servis edin.