Adımız neler ifade ediyor?

Kadim bilgiler ruhların isimlerini seçerek geldiklerini ve bu isimlerin bu hayatta yaşayacaklarının yapacaklarının bilgisini taşıdığını söyler. Nümeroloji ilmi de bu isimlerin, bu titreşimlerin formüllerini açıklar. İşte bu bilgilerden yola çıkarak nümeroloji okyanusunda bir damla olsa da biraz isminizin harflerinin size verdiklerini açıklamaya çalışan yazımın ilk kısmı.

Kendimizi ifade ettiğimiz dört adet safha ya da faaliyet alanı vardır. Bunlar; zihinsel, fiziksel, duygusal ve sezgiseldir. Aldığımız isimlerimiz sayesinde hayata karşı duruşumuz, seçimlerimizle ile ilgili donandığımız ve seçimlerimizi belirleyecek yolu kolaylaştıracak bilgiler edindiğimiz için değişik titreşimlerin incelenmesi ile en büyük gücümüzü, en fazla deneyim ve bilgiyi getirdiğimiz safhayı keşfedebiliriz.

Mesleğimizi seçerken ya da özel bir çalışma gerektiren iş konusunda gücümüzü ölçerken, yol ayrımlarında karar verirken bu bilgiler bize çok yardımcı olur.

Bir sanatçı, bilim insanı, edebiyatçı, diplomat, yazar,oyuncu olup olamayacağımızı, hangi mesleği doyuma ulaşarak, hakkını vererek ve de bol para kazanarak yapabileceğimizi dahi öğrenebiliriz.

Adımınızın titreşimi, harflerin titreşimi, toplum hayatına mı, yazmaya mı, yenilikler yapmaya mı, yoksa insanları etkileyecek, liderlik yapacak alanlara mı yönelmemiz gerektiğine karar vermemize yardımcı olur.

Elbette adımızın titreşimi pek çok konuda bize ışık tutar ancak son sözü söylemez. Son söz her zaman seçime yani cüzzi iradeye bağlıdır.

Adımızın ve doğum tarihimizin titreşimi, bize özgü bir nitelik kazandırır. Elimizde olanlarla, destek alabileceğimiz alanları, hayat yolumuza hangisinin daha çok hizmet edeceğini, fırsatlarımızı bize gösteren fikirler verir. Örneğin yazarlık yapacaksanız bile hangi alanda yazarsanız daha başarılı ve tatmin dolu hissedeceğinizi gösterebilir.

Hayatın değişik alanlarında faaliyet gösterirken kimimiz, ticari, üretici faaliyetlere uygundur. Kimimiz duygulara önem verir aşırı duygusaldır ya da zihinsel dengesizlikler yaşıyor olabilir. Bu hal de bazı alanlarda daha başarılı olabileceği diğer alanlarda istediği başarıyı gösteremeyebileceği anlamına gelir ki, bunu bilmek hayatımızı çok kolaylaştırır. Yaptığımız işle bizi yansıtan titreşimimiz uyum içinde olduğunda ancak kendimizi tamamlanmış ve bütün hissedebiliriz.

İfade safhaları dört bölümden oluşur demiştim bu safhaların da üç alt bölümü vardır.

Esinlenen

Çoğul gören

Dengeli

Adınızın her harfini önce ait olduğu safhada sonra da onun alt bölümünde kendi yerine oturtarak değerlendirmek uygun olur.

Zihinsel safhada üstünlüğe sahip olanlar (harfleri sayesinde) geniş kapsamlı bir meslek hayatını seçebilirler, ciddi ya da teknik konularda yazılar yazabilir, uluslararası alanlara ilgi duyar, icatlar yapabilir, güçlü idareciler olabilirler.

Fiziksel safhada güçlü olanlar ise, form ve madde tezahürü ile zihinsel işlere kıyasla daha çok ilgilidirler. Maddi konulara insani boyutta fazla önem verirler. Pratiklik ve elle tutulabilir sonuçlar onlar için çok önemlidir.

İsimlerinin titreşimiyle duygusal safhada olanlar ise, sanatsal ve gönüldendirler, gerçekler ve analiz ile çok az ilgilenirler. Duygusal harflerin oluşturduğu duygusal durumun sıkıntısı ise, denge sorunu yaratabilmeleridir.

Güçlerinin büyük bir kısmı sezgisel safhada olan harflerin sahibi isimler, kendilerini görünmeyene ve ruhsal alana yoğunlaştırmışlardır. Dengeli ve bilinçli olarak hayal dünyalarından çıkmaları gerekir ancak o zaman somut adımlar atıp somut sonuçlar alabilirler bu harflerin en dengelileri “C ve V’dir”

Elbette sadece harflerle karakter ve yetenekler konusunda tam bir analiz yapılamayabilir. Doğum tarihinin enerjisini de bilmek gerekir.

Biraz daha açıklamak gerekirse, A,J ve S,Ş harfleri aynı rakamsal değerlere sahiptirler ancak, A ve J zihinseldir, J hem zihinsel hem çoğulcu safhadadır, S ve Ş ise duygusal ve çoğulcu enerjidedirler. Bu harflerin tümünün liderlik, özgünlük, kendini geliştirme ve ilerleme nitelikleri vardır, ancak özellikle geçmişlerinde belirginleşen önemli psikolojik farklılıklara sahiptirler. A esin alır ve hiçbir şekilde sapma göstermeden hedefine kilitlenir. J ise güvenilir bir zihne sahiptir ve liderlik için güçlü nitelikler taşır. Ancak j genellikle tamamlama sorunu yaşayabilir çünkü çoğulcudur ve sorunların her tarafını gördüğünden sık sık değişken haller yaşayabilir. A yaratıcı ve başlatıcıdır tüm esinlenen harfler gibi, çoğulcu harfler ise başlamış olan süreci ileri götürürler ancak sonucu göremezler J gibi. S,Ş ise duygusaldır, genellikle duygusal geçişlere ve patlamalara sebep olurlar. Duygular çok karışır bu nedenle de akılcı düşünemezler. Hem duygusal hem de çoğulcu olan S ve Ş bütün duygusal deneyimlere kapı açarlar, her olayı benliğe bağlar ve şahsi algılayabilirler.

B,K ve T harfleri rakamsal olarak aynı değerde olmalarına rağmen oldukça önemli farklılıklara sahiptirler. B ve T duygusaldır ve çoğulcudur; B kendine düşkün, kendine dönük, utangaç, sevgi, korunma ihtiyacı içinde ve deneyim ya da bağ kurma konusunda her hangi bir isteğe sahip değildir. B’ye gözyaşları ve duyarlılık verilmiştir kolayca ve çabucak aşık olur ve bu duygularla yaşar.

T ise ruhsal yönde gelişmiş, sinirsel olarak daha hassas, aydınlanmaya daha düşkün ve kendini feda etmeye daha yatkındır. Fiziksel ve duygusal benliğinde sık sık çöküntü yaşar. K saf ve sezgiseldir; önsezilerini gerçekliğin parlaklığından ayırabilmek için güce ihtiyacı vardır. Yukarıda açık ve alıcı aşağıda açık ve vericidir. Dengeyi sağlamaya daha yatkındır.

Sadece harflerle nümeroloji yorumu yapmak elbette mümkün değildir. 1800 lü yıllardan beri artık bilim olarak kabul edilmeye başlayan nümeroloji derya deniz bir alanda şahane bir yolculuk sunuyor insana.

Diğer harfleri de bir sonraki yazımda yazmaya devam edeceğim.

Adınızın güzel enerjisiyle kalın.