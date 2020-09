Adımız neler ifade ediyor?

Kadim bilgiler ruhların isimlerini seçerek geldiklerini ve bu isimlerin bu hayatta yaşayacaklarının yapacaklarının bilgisini taşıdığını söyler. Nümeroloji ilmi de bu isimlerin, bu titreşimlerin formüllerini açıklar. İşte bu bilgilerden yola çıkarak nümeroloji okyanusunda bir damla olsa da biraz isminizin harflerinin size verdiklerini açıklamaya çalışan yazımın ikinci kısmı.

C,L ve U,Ü aynı rakamsal değere sahiptirler. Ancak yine de önemli farklılıkları vardır.

C hilal şeklindeki ayı da temsil eder. Bir yandan ay olarak sezgisel ve dengelidir öte yandan içindekinin tamamını özgürce, neşeyle ve yapıcı bir enerjiyle dışarıya aktarır. C muhteşem güçlü bir enerjiye sahiptir ancak genellikle C harfine sahip olanlar bu harfin enerjisinin gücünü fark edemeyebilirler bu nedenle C harfine sahip olanlar, özellikle de adının baş harfi olanlar potansiyellerini fark etmek için biraz daha çabalamalılar.

L ise genellikle daha düz ve dengelidir. Farklı açılara da düz bir çizgiden bakabilir zihni kolayca dengeleyebilir. Yavaş hareket eder ancak adımları kendinden emin ve kararlıdır. Genellikle mantıklıdır. C de görülen biraz umarsız akıcılık L de görülmez.

U, Ü aynı rakama sahip olan harfler içinde kendini en az ifade edendir oysa rakamsal değeri kendini ifade etmek olan U ve Ü bunu en az yapandır. Yumuşak daha içe dönük daha alıcıdır güçlerini dışa vurmaktan çok güçleri içinde toplayandır. Yaşanacak özel bir deneyim varsa U ve Ü bunu kolayca kendine çekebilir özellikle bu harflerle başlayan isimler buna dikkat edebilir. U ve Ü nün ikili duyguları ve zayıf anları fazla olabilir bu nedenle deneyimlerinde sıkıntılar yaşarlar. Hayatlarını mümkün olduğunca pozitif yaşamalıdırlar aksi halde sık sık kaybetme ve mutsuzluk duygu deneyimlerinin içine düşebilirler.

D ve M fiziksel dengede olan harflerdir. Bastıkları yere sıkı basarlar toprağa güçlü basmak onlar için önemlidir, dışa dönük, pratik, hareketli ilişkiler kurabilirler. Sıradan sayılabilecek tüm ihtiyaçları karşılamak için D yeterlidir. İçine kapanık ve kendine dönüktür (B gibi) ancak B gibi duygusal değildir. Doğaya ilgi duyar, doğayı kutsallığın bir parçası sayar, şakacıdır. Katı bir madde gibidir bu nedenle ilişkide olduğu her şeyi tutma eğilimindedir. Fark edilmek ve titreşimini gösterebilmek için istek duyar.

M’ye gelince, içine bazı şeyleri yakalayan ve hapseden bir ağ gibidir. Bütün harflerin içinde en az dışa vurumcu olandır. Yüksek dağlar arasında vadi gibidir bu nedenle görüş genişliği az olduğundan güçlü sınırları vardır. Pratik ve oldukça somuttur, katı ve duygusuz davranışları olur, maddiyatçılığı ve şekilciliği önemser. Bir de (genellikle) yaşadığı her şeyi zordan seçme eğilimi vardır, çaba çaba çaba.

V aynı rakamsal değere sahip D ve M den en sezgisel olanıdır, dengeli ve esas olanı fark edendir. İnsanlığa hizmet için çalışır, insanlığa hizmet edecek her oluşumun hizmetinde yer alabilir güzel sonuçları da toplamaktan mutluluk duyar. Sistemin mesajlarını çok güçlü alan bir alıcı gibidir. Dünya duruşu sivri ve güçlüdür şekli gibi. Yine aynı güçlülükte aziz, eren enerjisi taşır.

E harfi genellikle fizikseldir, güçlü esinler de alır ve fiziksel konuları maddi konularla birleştirerek pratik uygulama haline getirebilir. Tüm deneyimlerini en gerçekçi haliyle yorumlayabilir, yardımsever ve pratiktir. Alıcıları her yönedir, kendini ortaya koymak için bilimsel yöntemleri tercih eder.

N harfi hayalcidir. Gerçeği kendi zihniyle yorumlayabilir. Hayalciliği ve zihin yorumu nedeniyle istikrarlı tavırlar sergileyemeyebilir. Bir duygunun en uç hallerini bile zihninde bambaşka yorumlayabilir.

W harfi ikili tavırlar sergiler dağlar arasındaki diğer bir vadi de W harfidir. Kendini dışa vurmayı ister ancak fazla fiziksel düşündüğü için bunu gerçekleştirmekte zorlanır. Güdülerine karşı gelemeyip güçlü dışa vurumlar yaptığında da pişmanlık ve mutsuzluk duyabilir. Zor bir harftir gözü yükseklerde gibi görünür ancak kendi yüksekliklerini bile aşmakta zorlandığı zamanlar olur.

F, üzerinde sezgisel ay bulunan artı işaretidir. Kendi karmaşasında yükleri taşır. İçinde ikilemler yaşar ancak yüklerini taşımaya devam eder. Sezgileri güçlüdür ve dengesini genellikle böyle sağlar.

O,Ö güzel ilhamlar veren ve korunan harflerdir. Daha çok kendi güçleriyle ilgilenir kendine dönüktür, sessiz hareket eder, daha çok tutucu davranır kendi içinde yaşar ve dışarıya çok az şey gösterir. Duygularını iyice geliştikten ve emin olduktan sonra ifade eder. İstikrar ve güvende kalır hayatını kendine özgü yollarla belirler. Biraz bencil davranabilir insanların duymak istediklerini söylemekte yeteneklidir.

X, 6 rakamsal değerler içinde en karmik ve en zor olandır. İkili düşünme şekli ve bunun davranışlarına yansıması nedeniyle kaderine hükmedemeyebilir. Bazen yüce gönüllü bazen en aşağıdan tavırlar sergileyebilir. Kendiyle ilgilenemeden pek çok duygusal karışıklığı çözmek için yardıma çağrılır. Fedakarlık günlük rutin işlerindendir.

G,Ğ, Değerlerin ve gerçeklerin anlaşılmasını ister, değerlerinin dışa vurumunda dengelidir, adildir. Geniş ve yayılımcı bir duygu durumu yaşarken bir yandan da mesafeli ve kendini incelemeye dönüktür. Tirajik olaylar yaşamaya yatkındır bunların enerjisinden kurtulabilmek için gerçeklerin görülmesini ister.

G-Ğ harfleriyle aynı rakamsal değere sahip olduğu için sıraya P ve Y harflerini alıyorum.

P, de zihinsel bir harftir fazlaca sol beyinle düşünmeye yatkındır bu anlamda biraz G-Ğ ye benzese de G-Ğ nin kararlılığı ve irade gücünden yoksundur. Genellikle kendine yeterlidir, derin duygularını ifade zorluğu yaşar bunun en önemli nedeni kendinden emin olmayışıdır. Zihninde agnostik ya da ateist düşünceler taşıyabilirken bile inanç ve dogma konularında ukala denilebilecek yorumlar yapabilir.

Y, iki yol ağzındaki ayırım gibidir. Bir yandan yukarıya doğru kollarını en zayıf haliyle uzatarak ışığa ulaşmaya çalışır ancak ikilem duygusu nedeniyle hangi tarafa gideceği konusunda karar vermekte zorluk yaşar. Çok fazla etkinlik yapmasa da kendisini anlama ve kavrama yeteneği güçlüdür. İsterse en güzel harflerden biri olabilir ya da seçerse en şeytani harflerdin biri de olabilir, bu seçimi yaparsa tirajik sonuçlara da hazırlıklı olmalıdır.

Sadece harflerle tam bir nümeroloji yorumu yapmak elbette mümkün değildir. 1800 lü yıllardan beri artık bilim olarak kabul edilmeye başlayan nümeroloji, sonsuz bir bilgi alanında şahane bir yolculuk sunuyor insana.

Diğer harfleri de bir sonraki yazımda yazmaya devam edeceğim.

Adınızın güzel enerjisiyle kalın.