Ekim ayı enerjileri

Yansımalar, aynalar her yerde kendimizi gördüğümüz, etki tepkinin en hızlı çalıştığı aylardan birine girdik bile.

Tüm ilişkilerinizde, kendi istek ve ihtiyaçlarınızla karşınızdakinin istek ve ihtiyaçlarını dengeleyecek hassas teraziyi kurmanız gereken bir ay başladı. Bu ay öğrendikleriniz tüm ilişkilerinizi olumlu yönde düzenleyebilir, dönüştürebilir.

Tatmin duygusunun fazlaca kendini hissettireceği bu ay hassas teraziyi bu duyguyu tanımlarken ve tanımlatırken mutlaka çalıştırın. Uyum, denge, hoşgörü, güven sözcükleri terazinizin bir kefesinde tüm ağırlığı ve heybetiyle daima dursun.

Ne kendinizi ikinci plana atın ne de karşınızdakileri görmezden gelin hassas dengeyi çalıştırın aksi halde hiç yaşamadığınız kadar yüksek öfke patlamaları, gerilimler yaşayabilirsiniz.

Bu ay kendinizi ortaya koyarken ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz.Kendinizi ifade ederken hoşgörülü olmaya, bolca empati yapmaya, sakin kalmaya ekstra özen göstermeniz gerekecek.

Bu ay fazlaca değişiklik ihtiyacı kendini; gezme, bol miktarda etkinliğe katılma, yer değişikliği yapma isteği şeklinde gösterebilir. İçinizdeki özgürlük duygusunun gerçek anlamını fark etmek, evde bir film izlerken bile özgürlük duygusunu yaşayabileceğimizi anlamak bu ay size iyi gelecektir. Değişiklik isteklerinizi, evlerinizde, işyerlerinizde yapacağınız değişikliklerle gerçekleştirebilir, tarzınızın dışında filmler izleyerek, kitaplar okuyarak farklı deneyimler yaşayabilirsiniz. Yaptığınız nefes ve meditasyon teknikleriyle ruhun hallerini tecrübe edip bilinçaltının katmanlarını adım adım soymanın hayatınıza kattığı güzellikleri yaşayabilirsiniz.

Özellikle hoşgörü ve öfke, bu ay, en başından bilip önlemini almanız gereken duygu durumları. Ne kadar öfkeli ve hoşgörüsüz davranırsanız o kadar anlayışsızlığa ve öfkeye maruz kalabilirsiniz.

Aceleci davranışlar, yaşananlardan alınmayan dersler yaraların büyümesine sebep olabilir. Bu ayın bir yandan da güçlü çalışan, yaraları tedavi edici enerjisi var ki ancak sakin kaldığınızda, aklınızla kalbinizi birlikte kullandığınızda yararlanabilirsiniz.

Bu ay kendinizi fazlaca göstermek, tanınmak, fark edilmek isteği içinde olabilirsiniz. Tanıtım, reklam, görünür olma konularında bu ayın enerjileri sizi desteklerken özellikle işlerinizde öne çıkmak için bunu lehinize kullanabilirsiniz.

Keşif, yapıcı merak, bir şeyler bulmak, yeni bir alan açmak için de enerjilerin desteği oldukça uygun.

Dikkat edlimesi gereken bir konu dapara harcamaları, bu ay para harcama konusunda maksimum özeni göstermelisiniz. Almak istediğiniz şey, ihtiyaç mı? İstek mi? Arzu mu? Ve ne kadar gerekli? Sorularını cevaplayarak yapacağınız alışverişler size hizmet ederken aksi harcamalarınız canınızı sıkabilir.

Bu ay en çok gündeme gelecek duygu durumları; endişeler, güvensizlikler, şüpheler, korkular, kaygılar. Bilincinizin en derinlerinde saklanan belki kendinizin bile bilmediği pek çok korku, kaygı, endişe ve güvensizlik kendini gösterebilir bu ay. Üstelik bu korku ve kaygıların büyük bir kısmı size ait olmayan kaygılar olup sizdeki benzer duyguları tetiklemeye neden olabilir. Rüyalar biraz terletici, kabuslar kendini gösterici olabilir.

Bireysel özgürlük anlayışınız bu ay kollektif şuur ile hareket etmek şeklinde değişiklik gösterse de bireysellik ve özgürlük duygularınızı en doğru ayırt ederek hissedeceğiniz ay da yine bu ay. Bireysel özgürlüklerinizi, grup içinde genel teammülerle dengelemek, özgürlük sınırlarını tecrübe etmeyi kendinizle kaldığınızda yaşamak bu ay için çözüm yolu olabilir.

Öncelikle ilişkilerde, sonra da diğer konularda da üstüne durulması gereken bir başka durum da, bağımlılıklar. Bu ay her taraftan bağımlılıklarınız hortalayabilir, bırakılan alışkanlıklara tekrar dönme isteği gelebilir, yeni bağımlılıklar yaratılabilir. Özellikle ilişkiler karşılıklı sevgi ve bağlı ilişki kavramından çıkıp bağımlı hale dönmeye oldukça yatkın. Bu da ilişkinin tadını kaçıracak cinsten bir gelişme olduğundan dikkat etmekte fayda var.

Bu ay iyi giden şeylerden çok olumsuzluklar, yapılandan çok yapılamayanlar, onore edilmekten çok eleştirmek ve eleştirilmek kendini gösterebilir. Bunu hatırlayarak birini eleştirmek istiyorsanız bu ayın enerjisini hatırlayarak belki de sandviç yöntemiyle eleştirmek başınıza daha sonra açılacak büyük sıkıntılardan kurtulmanızı sağlayabilir.Hırpaladığınız kadar hırpalanacağınızı bir kez daha hatırlatalım.

Özellikle partner ilişkilerinde, iletişiminizin yürümeyen yanlarından çok iyi taraflarını görmeye odaklanın. İlişkiyle ilgili korkularınızı fark edin çünkü bu ay ilişkinize dair en altlarda sakladığınız korkular ikincil duygu olarak öfke haliyle çıkabilir. Terk edilmekten korkarken terk etmek gibi üzüleceğiniz adımlar atabilirsiniz.

Bu ay özellikle modası geçmiş duygusu ve bırakmak isteği de kendini gösterebilir. Hatırlamalısınız ki, öğrenilen, tecrübe edilen şeyler biyolojik benliğe kazınır ve bir aksesuar gibi taşınılır, fark ederek bazen de fark etmeden. Bu nedenle değişim kararlarınızı özellikle bu ay dikkatli almanız oldukça önemlidir.

Orijinal olmak bu ay size hem iyi gelecek hem dikkat etmenizi gereken durum olarak yanınızda duracaktır.

14 Ekim

İletişimlerde fazladan anlayışa, özene, hoşgörüye, empatiye ve sakinliğe en çok ihtiyaç duyacağınız günlerden. Bu gün ilişkilerinizde sizi durduran, zorlayan pürüzleri fark etmek, onları dönüştürmek, onlara sebep olan bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek için de uygun enerjileri taşıyor. Sipritüel çalışmalar, mistik konularda bilgiler, meditasyonlar, nefes teknikleriyle kendinizi bulma çalışmaları yapmak, çözümleri fark ettirerek, takıntılarınızı bırakmanızı kolaylaştıracaktır. Rüyalara özellikle daha da dikkat edin. Sezgilerinizin çok güçlü olduğu bugün, yeni başlangıç yapma isteğiniz ve fırsatlarınız da çok olabilir ancak yeni başlayacağınız işleri mutlaka sakinlikle ve bilgiyle değerlendirerek başlamalısınız çok iyi gibi görünen fırsatların sonucunun “hiç” olması da mümkün.

Yalan bu ayın enerjilerinin bir başka kritik gediği. Olabildiğince dürüst, yalandan uzak durarak geçirin bu ayı. Basit, beyaz, zararsız, önemsiz dediğiniz en küçük yalanlar bile başınıza çok büyük sıkıntılar açabilir. Enteresan şekilde yalan söyleme, saklama enerjiniz ve dürtünüzde bir o kadar fazla olabilir bu ay aman dikkat! Cesur ve dürüst davranarak, tüm iletişimleriniz güçlenebilir. İlişkilerinizdeki gizemler çözülüp çok iyi yol alınabilir. Aynı yolculuğu bilinçaltınızın derinliklerine de aynı dürüstlükle yaparsanız çok mutlu olur önünüzdeki mutlulukların kapısını da sonuna kadar açmış olursunuz.

16 Ekim

Güçlü özgürlük isteğiyle, organizasyon yapma isteğinin birleştiği güne bir de yeniay enerjisi eklendiğinde; yerinizde durma ve hareket etme isteğiniz en yüksekten en alta bolca inip çıkabilir. Yeni ilişkilere yelken açılabilir, mevcut ilişkileriniz yepyeni hale getirilebilir. Kendinizi olabildiğince bilgelikle ve zarafetle ifade etmeniz gerekebilir. Aslinda bol konuşmalar bol iletişimler olabilecek bir süreç başladığından sözcüklerinizi dikkatle ve özenle seçmeniz gerekecek.

23 Ekim

Bilinmeyeni fark etmek, gizemleri çözmek, ezoterik konular, psikolojinin derinliklerine ilgi duyabileceğniz bir enerji sizi etkileyebilir özellikle bugün. Hayatın derinliği, yapılanların anlamı bırakın yapıcı bir merakla size eşlik etsin, ruhsal büyümenize, dönüşümünüze katkı sunsun. Yeni başlangıçlarla ilgili teklifleri değerlendirebilirsiniz.

24 Ekim

Arzulara, tabulara, cinselliğe dikkat etmeniz gerekebilir. Tüm ilişki ve iletişimlerinizi ağırlıklı olarak, tutkularınız, ihtiraslarınız, arzularınız yönetmeye çalışabilir. Aile ile ilgili konularda iletişim daha da önemli bugün aile içi iletişiminizi sevgiyle büyütmenizi öneririz.

Bu ay güçlü bir derinleşme isteği, aşırılaşma sonucuyla bitebilir. Derinleşmeniz de aşırılıklarınız da sizde kalıcı izler bırakabilir. Özellikle bu izler başkalarını etkilemek isterken ya da başkalarından fazlaca etkilendiğinizde sizi zorlayacaktır. Bu ay güzel işler yapmaya odaklanın yaptığınız her güzel şey sizinle gelecektir. Yaptığınız olumlu işlerle daha da güçlendiğinizi, hayatınızın kontrolünü elinize aldığınızı hissedebilirsiniz. İşleriniz çok kolaylıkla yürüyebilir gücünüzü ve iradenizi en üst seviyede kullanabilirsiniz, eğer enerjiniz dengede ve siz etkilendiğiniz duyguları fark edebiliyorsanız. Bu ay gücünüzü, iradenizi ve kozlarınızıbaşkalarını manipüle etmek için kullanmadığınızdan emin olun.

28 Ekim

Uyum,nezaket, denge, sakinlik günün ve takip eden günlerin gözde kelimeleri. Fiziksel bakımınız, dekoratif planlarınız için de uygun bir gündesiniz. Erkek arkadaşınızla, babanızla, babanız gibi gördüğünüz bir figürle sorunları çözmek, üstelik de kaynağından çözmek için uygun bir gün olduğundan sorun gibi görünen durumları bu enerjiyi hatırlayarak dönüştürmeyi deneyebilirsiniz.

İlişkilerinizde, romantik, zarif, tutkulu olabileceğiniz bir gün. Hazır enerjiler sizi destekliyorken, hem babadan kaynaklı bilinçaltı kodlarına çalışmak, hem de ilşkilerde şahane uyumu yakalamak için oldukça uygun enerjileri yakalayabilirsiniz. Yaptığınız her işe karizmanızı, kalitenizi katabileceğiniz şahane gün. Özellikle denge ve uyuma dikkat.

31 Ekim

Sakin kalmaya özen göstereceğiniz, kendinize odaklanacağınız, bahçedeki ayrıksı otlarını ayıklayacağınız bir gün. Özellikle bu gün şifa enerjisi yoğun bir şekilde aktığından şifalandırmak istediğiniz ne varsa o konuya odaklanabilirsiniz. Bol bol okumak, çalışmak, sabırlı davranmak da günün önemli diğer başlıkları.

Bu ayın genel enerjisi, şu ana kadar sakinliğinizi koruduğunuz konularda bile patlamalar yaşmanıza neden olabilir. Sabır gösterdiğiniz rutin konular en büyük sabırsızlığınız olarak kendini gösterebilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde sizin ve partnerinizin ihtiyaç ve isteklerinin dengelenmesi ilişkinizin bütününde denge ve uyumu yakalamanız için oldukça önemli.

İlişkilerinizde, doğru ve dürüst paylaşım, dengede sahiplenme, uyumlu ve yüksek iletişimi yakalamanız sonradan pişman olacağınız adımlar atmanızı önleyecektir.

Gelişiminiz ve değişiminiz için gerçekten neye ihtiyacınızın olduğunu düşüneceğiniz buna odaklanacağınız bu ay, aynı zamanda, vazgeçeceklerinizi, bırakacaklarınızı da size hatırlatacaktır. Bağımlılıklarınızı bırakmak size yük olan huzursuzluklarınızdan da kurtulmanıza yardım edeceğinden yola hafif, kaliteli, güvenli hissederek devam edebilirsiniz. Özellikle bu ay huzur ve güven bulmak çok büyük şanslardan.

Neyi nasıl yapacağınız konusunda belki de en az düşüneceğiniz aydasınız. Keşif yapma ve güçlü sezgiler tüm yollarınızı aydınlatan fenerler gibi tam önünüzde tüm parlaklığıyla duruyor.

Pes etme isteği gelse de bu ay bunun için uygun değil hatırlatalım. Araştırın, keşfedin, içsel özgürlüğün tadını çıkarın, biteni gönderin, yeninin hakkını verin, yasınızı tutun, kahkahanızı en yüksek sesten atın, görevini tamamlamış enerjilerinizi bırakın, yeniye yer açın, en güzel hallerinizin öne çıkmasına tanınmaya izin verin, öfkenin tüm güzelliklerinizin önündeki tek engel olduğunu fark edin, kalbinizi sevgiye açın, sevmeyi ve sevilmeyi kabul edin.

Güneşiniz hep parlasın.