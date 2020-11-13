Salatalığın Faydaları Nelerdir? Salatalık Suyu Turşusu Ve Kabuğu Neye İyi Gelir?

Salatalık lezzetli yanı ile tüketilmesinin yanı sıra özellikle cilt sağlığı konusunda faydaları üzerinden çokça bilinir. Ancak sunduğu faydaları bununla sınırlı değildir. Ayrıca birçok önemli katkısı sayesinde insan sağlığı için önemli bir potansiyel teşkil ettiğini dile getirmek mümkün.

Salatalığın Faydaları Nelerdir?

Market ve pazar alışverişine çıkıldığı zaman ilk alınan sebzeler arasında şüphesiz salatalık gelir. Tüketim açısından yaygın şekilde değerlendirilen salatalık, aslında pek çok önemli faydası ile de önemli katkılar sunuyor.

- Vücuttaki toksinlerin atılması konusunda katkı sağlar.

- Soğan ya da sarımsak ve benzeri ürünlerin getirdiği kokuya karşı ağız kokusunu giderir.

- İçerisinde yer alan silis sayesinde kemik ve kıkırdakları korur.

- Sağladığı vitamin ve mineral sayesinde beyin sağlığını önemli oranda korur.

- Vücudun ihtiyaç duyduğu günlük vitamin ve mineral kaynakları konusunda gerekli takviyeyi yapar.

- Boşaltım sisteminde yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçer.

- İdrar söktürücü bir etkisi bulunur.

- Diyabetik durumlar konusunda oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.

- Saç ve tırnakların kırılmasını önlerken daha da güçlenmesini sağlar.

- Vücudu serinletir ve vücut sıcaklığının dengede kalmasını sağlar.

- Özellikle kalp sağlığı için en faydalı besin kaynaklarından biridir.

- Elbette pek çok kişinin bildiği üzere cildin daha genç ve sağlıklı olmasını sağlar.

Salatalık hem tüketim açısından hem de cildi koruması üzerinden farklı amaçlar altında kullanılmaktadır.

Salatalık Suyu Turşusu Neye İyi Gelir?

Salatalık suyu turşusu özellikle barındırdığı vitamin ve mineral kaynağı sayesinde, pek çok önemli fayda sunuyor. O yüzden salatalık turşusunu tüketirken suyunu da tüketmek oldukça önemlidir. Çünkü özellikle antioksidan katkısı sayesinde pek çok önemli dış zararlıya karşı koruma sağlar. Aynı zamanda diyabete karşı iyi gelir ve sindirimi düzenleme konusunda önemlidir. Alzheimer hastalığı üzerinde de etkili olduğu biliniyor. Tansiyonu dengeleme ya da düşünme noktasında da kullanılmaktadır. Son olarak ise tokluk hissi vermesi ile beraber, dengeli ve sağlıklı biçimde kilo verme şansı sunar.

Salatalık Kabuğu Neye İyi Gelir?

Salatalık kabuğu öncelikle kalorisi bulamayan bir kaynak olarak öne çıkıyor. Özellikle deriyi dolgunlaştırma ve kırışıklıkları önleme konusundaki kalojen ismiyle bilinen silisten meydana gelmektedir. Bu sebepten dolayı daha genç ve pürüzsüz bir cilt elde etme şansı verdiğini dile getirmek mümkün. Aynı zamanda kolesterolü düşürmede yardımcı olduğu için, kalp sağlığını da önemli derecede korur. Alın bölgesinde kullanılması ile beraber baş ağrısına da iyi geldiği biliniyor. Tok tutar ve böylece ideal kilo dengesine gelme şansını verir.

Salatalığın Zararı Var mı?

En sağlıklı bitki kaynakları arasında yer alan salatalık dengeli şekilde tüketildiği takdirde, herhangi bir zarar teşkil etmez. Ancak özellikle kabuğu yoğun olarak kullanıldığı zaman, toksinleri insanı zehirleme noktasında öne çıkar. Aynı zamanda tadı acı olan salatalık çeşitleri cilt alerjisi yaratabilmektedir. Yoğun tüketildiği zaman ise vücuttan aşırı su atımı oluşturabilmektedir.