Sinem Ünsal, Blendax'ın marka yüzü oldu
Türkiye’nin ilk şampuan markası BLENDAX, yepyeni iletişim kampanyasını yeni marka yüzü Sinem Ünsal ile gerçekleştirdiği bir lansman organizasyonu ile tanıttı.
Lansman, markanın yeni yüzü Sinem Ünsal’ın katılımıyla The St. Regis İstanbul’da gerçekleşti. “Baş Döndüren Dolgun Saçlar” sloganı ile yapılan lansmana; Arzu Özal, Dilara Koçak, Burcu Ziyal, Burcu Şendir, Begüm Özer, Serap Sarı, Dilek Birgen, Evrim Başaran Kırmızıtaş, Sinem Yıldırım, Petek Ertüre, Pelin Kaya, Mert Vidinli gibi değerli isimler de katıldı.
Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Alemdar’ın açılış konuşması ile başlayan lansman, Türk Henkel Saç Bakım Kategorisi Grup Marka Müdürü Melis Kantarcı Fairbairn’nin sunumu ile devam etti. Ardından sahneye gelen markanın yeni yüzü Sinem Ünsal ise marka ile bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu ifade etti. Ünsal “Türkiye’nin ilk şampuan markası BLENDAX, herkes gibi benim hayatımda da her zaman özel bir yere sahip oldu. Geriye dönüp baktığımda çocukluğumdan bu yana benim için önemli olan birçok anda, sonuçlarından emin olarak saçlarımı BLENDAX’a emanet ettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Baş döndüren, dolgun saçlara sahip olmak isteyen her kadına memnuniyetle öneriyorum.” dedi.