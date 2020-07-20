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20.07.2020 - 23:06 |

Sümbül Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Sümbül çiçeği, baharı müjdeleyen bir çiçek türüdür. Eşsiz renkleri ve güzelliği ile bahar çiçekleri arasında çok sevilen bir çiçektir. Doğru bir şekilde yetiştirildiğinde ve bakımı yapıldığında uzun seneler boyu yaşayabilir. Sümbül çiçeği, dört mevsim açabilen çiçekleri ile bilinir. Güzel bir kokuya sahip bu bitki, soğanlıdır. Peki, sümbül çiçeğinin anlamı, faydaları, özellikleri nelerdir? Bakımı nasıl yapılır, bilinmesi gereken önemli ayrıntılar nedir? İşte, sizin için derledik.

Sümbül Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Eşsiz kokusuyla ve renkleriyle gözleri alan sümbül çiçeği, evde ya da bahçede yetiştirmek mümkündür. Sümbül çiçeğinin toprağa ekilmesi ile kolay bir şekilde yetişen bir bitki olmasının yanı sıra zahmetsiz bir bitkidir. Sümbülün renkleri; mor, mavi, sarı, beyaz, kırmızı ve pembe şeklinde sıralanabilir. Bu çiçeğin kendine has bir anlamı vardır. Her çiçekte olduğu gibi, sümbüllerin sağlıklı yetişmesi adına bazı püf noktaları bulunmaktadır.

Sümbül Çiçeğinin Anlamı

Sümbül çiçeğinin anlamı; bağımlılığı ve sonsuz sevgili temsil eder. Çiftlerin birbirine olan sevgi bağını, yaşanacak olan ilişkinin süreğen olduğunu ifade eden bu çiçek çok sık kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Sümbül çiçeğinin özellikleri;

- Sonbahar serinliğinin başlamasıyla ekimi yapılmalıdır. Çünkü sümbüller çok sıcak havayı sevmezler.
- Sümbül çiçekleri onlara doğrudan vuran güneş ışığından hoşlanmaz. Güneş ışığından dolaylı bir biçimde faydalanmasını sağlayacak bir ortama koyulması, çiçeğin sağlığı adına önemlidir.
- Sümbüller soğanlı bir özelliğe sahiptir. Bu yüzden oldukça dayanıklı ve yetiştirilmesi basit bir çiçektir. Yıllarca aynı saksıda yaşamasından ötürü oldukça zahmetsizdir.
- Sümbülün mavi, pembe, beyaz, sarı, mor gibi renkleri bulunmaktadır.
- Sümbül oldukça güzel bir kokuya sahiptir. Bununla beraber bulunduğu ortamın havasını temizleyen bir özelliğe sahiptir.

Sümbül çiçeğinin faydaları;

- Sümbül çiçeğinin tohum bölümü; sarılık, bel soğukluğu ve sarılık hastalıklarının tedavi edilmesi için kullanılmaktaydı.
- Sümbül çiçeğinin idrar söktüren bir özelliği bulunur.
- Sümbül çiçeği, akneleri yok eder ve cilde olumlu etkiler sağlar.
- Sümbül çiçeği, hazmı kolaylaştırır ve bununla beraber spazma çözüm olur.
- İktidarsızlığa çözümdür.
- Sümbül, baş ağrısı için doğal bir ağrı kesicidir.
- Karın ağrısını gideren sümbül, mide gazını da gidermektedir.
- Boşaltım sistemini düzenler.
- Sakinleştirici etkiye sahip sümbül, bedeni gevşeterek rahatlatır.
- Mikropları giderir.
- Kısa zamanlı olarak ateşi düşürür.
- Astım gibi solunum yolu rahatsızlıklarını tedavi eder. Sümbül çiçeğinin faydaları bu şekilde sıralanabilir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Sümbül çiçeğinin sağlıklı ve uzun ömürlü bir şekilde yaşaması için bakımda püf noktalara dikkat etmek gerekir. Sümbülün bakımı için aşağıdaki püf noktalar dikkate alınmalıdır;

- Sümbül doğrudan güneş ışığını sevmez. Dolaylı güneş ışığı bulunan bir yere konulması gerekir.
- Yaz mevsiminde minimum iki kez sulanmalıdır.
- Sümbül narin bir çiçektir. Rüzgar bulunan yere konulmaması önemlidir.
- Sümbülün bulunduğu mekanın 15 derecenin altında olmamalıdır.
- Sümbül suyu sever. Bu yüzden susuz bırakılmamalıdır.
- Sümbül sulanırken, çiçeğin her yerine su ulaştırılmalıdır ve nemli bir toprağa sahip olmalıdır.
- Sulamadan sonra, çiçeğin konulduğu saksının tabağında su olmamalı.
- Sümbül çiçeği toprağı; nemli, bol humuslu ve kumlu bir şekilde sever. Bu yüzden sümbülün toprağı bu yapıda olmalı.

 

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