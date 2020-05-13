Takım elbiseye ihtiyaç duymadan dünyayı değiştiren insanlar: Guillermo Martínez

Guillermo Martínez'in hikayesi, oyuncakları seven Madrid’li küçük bir çocukla başlıyor. İlerleyen zamanlarda bu sevgi, onu kendi oyuncağını yaratmaya iten ilk kıvılcım oluyor ve en sonunda, bu tutku bir elektrikli oyuncak geliştirme şirketine dönüyor. Guillermo olgunlaştıkca hedefleri de olgunlaşıyor ve aklına yeni sorular gelmeye başlıyorı: “Tüm bu oyuncakları birkaç dakika içinde yaratabiliyorsam, insanların yaşamları üzerinde gerçekten etkisi olabilecek şeyler yaratmaya karar verirsem ne olur?”. Böylelikle 24 yaşındayken konfor alanından ayrılarak bu sorunun cevabını bulmaya karar veriyor.

GUILLERMO MARTÍNEZ – HER BİR BASKIYLA DÜNYAYI DEĞİŞTİRMEK

Guillermo, 3D yazıcılar sayesinde protez oluşturarak maddi olarak bu protezleri karşılayamayan insanlara bağışlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Ayúdame3D'yi kurdu. Guillermo, “Günümüzde hepimizin fark yaratabilecek teknoloji ve bilgiye erişimi var” diyor. Bugün, genç bir adamın kendi odasında silah basmasıyla başlayan girişim, şimdi İspanya'dan Kenya'ya dünyanın 35 ülkesinden insanlara yardım eden bir ekipe dönüştü.

Kariyerindeki bu yeni süreçte, Guillermo kısa süre önce, dünyayı takım elbise olmadan değiştiren ve tutkuyla çalışan girişimcilerden oluşan bir kolektif olan #DockersChallengers'ın üyesi oldu. Guillermo, Dockers® ile birlikte amacına daha fazla dikkat çekmek ve büyümeye devam etmek için çalışıyor: “Ortak bir hedefiniz olduğunda ve bir ekip olarak çalışırken, birlikte dünyayı daha iyiye doğru değiştirebileceğinizi anlıyorsunuz”.

Tam olarak bu yüzden Dockers®, 10 kişinin hayatını değiştirmek amacıyla yeni protezlerinin yaratılmasını finanse etti.

Kariyeri için sırada ne olacağını merak ediyor olabilirsiniz. Guillermo’nun sözleriyle: “Hala yapılması gereken çok şey var. Teknoloji gelişmeye devam ediyor ve fırsatlar artıyor. Yani hazırlıklı olsan iyi olur… Dünya seni bekliyor.”

Guillermo’nun insani misyonunun ötesinde, hikayesinden ne ders çıkarmalıyız? Hepimizin bir dereceye kadar sahip olduğu sert ve klasik kurumsal zihniyeti unutmalıyız, takım elbiseyi dolapta bırakıp ve hayallerimizin peşinden gitmeliyiz.

Dockers® 1986'dan beri güçlenmemizi destekleyerek, kendimizin en iyi versiyonunu göstermemize yardımcı oluyor ve her ana hazır olmamız için ihtiyacımız olan rahatlığı veriyor. Hatta, Dockers® hepimizin iş yerinde giyinme tarzında devrim yaratan Casual Friday (Rahat Cuma) akımının öncüsü.