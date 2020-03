Ağız kokusu aşkı öldürüyor

Adım Atakan Elter. Ben diş protezleri alanında uzmanlık yapmış bir diş hekimiyim. Bu benim Milliyet Sağlık’taki ilk yazım. Diş Sağlığı konusunda sizleri haftalık güncel, bilimsel yazılarla bilgilendireceğim. Yazılarıma, toplumumuzun diş sağlığına genel bakışı ile başlıyorum.

Bu yazıyı okuyan her 100 kişiden 99’u hayatında en az bir kez, diş problemleri nedeniyle, diş hekimi koltuğuna oturmuştur. Bunun aslında basit bir açıklaması var. Dişlerimize iyi bakmıyoruz. Dişlerimize yeterli özeni göstermediğimiz için diş problemleri yaşıyoruz.

Vücudumuzun en sert dokuları sıralamasında ilk üç sırada diş dokularımız var. Bunlar sırasıyla mine, dentin ve sement dokuları. Kemiklerimiz 4. sırada geliyor. Dişlerimiz, vücudumuzun en sert dokularından oluşmasına rağmen, sürekli bakıma ihtiyaç duyarlar. Yemek artıkları ile beslenen bakterilerin bu sert yapıları eritmesi için zamandan başka şeye ihtiyaçları yok. Bu nedenle günde en az 2 kere, tercihen her yemekten sonra temizlenmesi gerekiyor.

Batılı toplumlar ağız ve diş sağlığı konusunda daha bilinçliler. 2 ay kadar önce New York'taydım. Çevremdeki New Yorkluların dişlerini inceledim. Amerikalıların dişleri tertemiz, düzgün ve bembeyazdı. Bir süre sonra dişleri bakımsız olanların çoğunu “New York’u gezmeye gelen turistler” olarak görmeye başladım. Bence diş konusunda New York’ta bir algı oluşmuş. Ağız sağlığı konusunda toplum çok titiz. Amerikalılar 6 ayda bir diş doktoruna mutlaka görünün kuralına uyuyor olmalılar.

Her alanda olduğu gibi diş hekimliği de bilimdeki gelişmelerden nasibini alıyor, eskiye nazaran çok daha konforlu ve başarılı tedaviler yapabiliyoruz. Düzenli diş doktoru kontrollerine gelen hastalarımızın diş, diş eti bakımlarını yaparak, diş çürümelerini azaltıyor, erkenden teşhis etme şansı yakaladığımız problemler için de gerekli tedaviler ile dişlerini kurtarabiliyoruz. Ağız kokusuna sebep olacak diş ve diş eti hastalıklarını önleyebiliyoruz. Rahatça gülümseyebiliyor ve “acaba ağzım kokuyor mu korkusu” olmadan sevdiklerinizi öpebiliyorsunuz.

Dr. Atakan Elter