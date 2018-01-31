Kimler Diş Estetiği Yaptırmalı?

Diş estetiği yaptırmak için bana başvuran hastalarımın ortak özellikleri gülümsemelerinden bir sebeple memnun olmamaları. Bu hastalarımızın sosyal medya profillerini incelediğinizde dişlerinin göründüğü resimlerini bulmakta zorlanırsınız. Kişinin özgürce gülümsemek istemesine rağmen diş görünüşünü beğenmediği için dudaklarını adeta gülümsemesini örten bir örtü gibi kullanması çok sık karşılaştığımız bir durum.

Ben buna "geçiştirilmiş gülümseme" diyorum. Halbuki kişinin amacı gülmek istememesi değil. Gülümsemesiyle mutlu olmadığı için dudaklarını açarak özgürce gülümsemek yerine, dudaklarını kapatarak dişlerini saklamak ve gülüşünü hafif bir tebessüm ile geçiştirmek gibi zaman içinde iyice kemikleşmiş olan davranış sergileniyor. Rüyalarda çok görülen bir durum vardır; koşmak, kaçmak istersiniz ama sanki suyun içindeymişcesine adımlarınız o kadar ağırlaşmıştır ki bir türlü ortamdan uzaklaşamazsınız. Gülümsemenizden memnun değilseniz gerçek hayatta da bu rüyayı yaşıyor gibi olursunuz. Gülümsemek isteyip de gülümseyememek...

Benim açımdan da gülüş estetiği için tedavi olması gereken hastalar bu duygular içinde yaşayan hastalardır. Dikkat ederseniz dişleri sarıymış, çapraşıkmış, ayrıymış gibi konulardan bahsetmedim. Sebebi çok basit. Diş hekimleri olarak bizlerin, kimin gülüş estetiğine ihtiyacı olup olmadığına karar verecek konumda olmadığına inanıyorum. Bizler tedaviye karar verirken genellikle dişlerdeki problemlere odaklanırız ancak şurası da bir gerçek ki yargıç değiliz. Bizler ihtiyaç halinde hastalarımızın gülüşlerini özgürleştirecek kişileriz. Bana göre estetiğe ihtiyacı olmadığı halde, porselen lamina yaptırmak isteyen pekçok hastam oldu. Tam tersi, kesinlikle diş estetiğine ihtiyacı olduğunu düşündüğüm halde sadece arkada ki bir dişini tedavi ettirmek isteyen hastalarım da oldu. Bunlar hastalarımızın duygularıyla ilgili olan konular. Kendileri nasıl mutlu olacaklarsa bizim de buna uygun davranmamız gerektiğini düşünüyorum.

Buraya kadar anlaştıysak, ufak bir konuyu da açıklığa kavuşturmak gerekir. Bazı hastalarımız da eşinin, sevgilisinin ya da başka bir yakınının telkiniyle ya da ısrarıyla diş estetiği yaptırmak için bize geliyorlar. Bu noktada biraz daha dikkatli olmak gerektiğini de düşünüyorum. Yapılacak işlemler sizin bedeninize bir müdahale olacak. İnsan bendeni üzerine yapılacak estetik işlemlerin büyük bir bölümünün geri dönüşü olmayacaktır. Burun estetiği, diş estetiği, yağ aldırma, göz estetiği, saç ekimi ve bunun gibi tedavilerden bahsediyorum, botoks ya da dudak dolgusu gibi geçici uygulamalardan değil. Dolayısıyla estetik işlemi yaptıracak olan kişinin tedavi öncesi kesinlikle bedenine ne yapılacağını, tedavinin tam olarak ne olduğunu iyi anlaması ve buna istekli olması gerekiyor. Başkasının telkiniyle yapılacak tedaviler hasta memnuniyeti açısından riskler taşıyabilir.