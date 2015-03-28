Yeşil çayın yeni mucizesi; diş çürümelerini önlüyor ve kompozit dolguları koruyor

Sevgili arkadaşım Uzman Diyetisyen Sema Gübür ile bir sohbetimizde konu beslenme ve diş sağlığına geldi. Kendisi de üzerinde çalıştığı bilimsel çalışması sırasında yeşil çayın dişler üzerine etkisini inceleyen çok yeni bir yayına rastladığını anlattı. Ben de bu yeni bilgiyi sizlerle paylaşmak için kendisinden bir yazı hazırlamasını rica ettim. İşte Sema Hanımın yeşil çayın dişler üzerindeki etkisini anlatan yazısı...

Tüm dünyada artan sayıda insan, bitkisel ürünleri hastalıklardan korunmak ve hastalıkları tedavi etmek için kullanmaktadır. Bunlardan en yaygın kullanılan antioksidan olan yeşil çay, aktif kimyasal içeriği ile, enfeksiyonlara, kansere karşı koruyucu ve antibakteriyel etki gibi farklı farmakolojik özellikler göstermektedir. Yapılan son çalışmalarda, yeşil çayın sağlık üzerine olumlu etkilerine bir yenisi daha eklendi; yeşil çay, diş çürümelerini önlemekte ve yapılan kompozit dolguları korumaktadır. Yapılan bir çalışmada, yeşil çayın ağız hijyenine etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmada, tükrükteki diş çürümelerine neden olan Streptococcus mutants sayısı, kompozit dolgu sınırındaki plak örneklerindeki Streptococcus mutants sayısı ve Gingival Kanama İndeksi (GKİ) ölçütlerine bakılmıştır. 60 kişi 30’lu 2 gruba ayrılmıştır ve grubun bir tanesine 7 gün boyunca günde 3 kez %2’lik yeşil çay uygulanmıştır. Sonuçlar; yeşil çay uygulanan 30 kişide, tükrükteki Streptococcus mutants sayısı, kompozit dolgu sınırındaki plak örneklerindeki Streptococcus mutants sayısı ve Gingival Kanama İndeksi (GKİ) ölçütleri diğer gruba göre anlamlı azalma göstermiştir. Sonuçlar, yeşil çayın lokal uygulamasının antibakteriyal ve çürük önleyici etkinlik gösterdiğini belirtmiştir. Yapılan bir başka çalışmada, yeşil çayın ağız içindeki lezyonları azaltığı gösterilmiştir. Benzer çalışmalarda, ağız mikroflorasında bulunan Streptococcus mutantların ürettiği asidi, yeşil çayın yok ederek diş çürümelerini önlediği gösterilmiştir. Sağlıklı kişilere, ağız sağlığı için günde 3 kez 1 fincan taze demlenmiş yeşil çay tüketmeleri önerilmektedir. Ve yeşil çay, ağız gargaralarına ve diş macunlarına ilave edilebilir ve düzenli yeşil çaylı bu ürünler kullanılarak ağız sağlığı desteklenebilir.

Burada ufak bir açıklama da eklemek isterim. Hipertansiyonu ve taşikardisi olan kimselerin yeşil çay tüketimi konusunda doktorlarına danışmaları gerekiyor. Yeşil çayın tansiyonu etkileme riski var çünkü.

Sevgiler,

Uzman Diyetisyen Sema GÜBÜR