Zirkonyum kaplama mı, e-max lamina mı?

Dişlerine bir şekilde porselen uygulaması yaptıracak hastalarımızdan en sık duyduğumuz sorulardan birisidir bu. Soruyu dikkatli okuduğumuzda kafa karışıklığının olması çok normal aslında. Sebebine gelince, bu soruda, iki opsiyondan birisi tercih edilecekmiş gibi bir varsayımda bulunabilirsiniz ancak durum öyle değil. Basitçe anlatmam gerekirse, zirkonyum ve e-max protez yapımında kullanılan 2 farklı materyaldir. Kaplama veya lamina ise iki farklı protez şeklidir, bunlar tedavi teknikleridir. Bu durumda öncelikle dişler hangi teknikle tedavi edilecek buna karar verilmeli ki bunun sorusu şu şekildedir, 'dişlerime kaplama mı, lamina mı yaptırmalıyım?". Tekniğe karar verildikten sonra hangi tip bir porselenle bu tedavi yapılmalıdır, ona karar verebiliriz. Lamina tedavisi tercih edilecekse ya da yapılma şansı varsa (daha önce kaplama yapılmış bir dişe lamina yapılamaz, kö) zaten e-max, bu iki materyal arasında tek seçenek olacaktır. Zirkonyum, laminaların ihtiyacı olan bağlantı kuvvetlerini sağlamakta şu an için yeterli görünmememkte. Kaplama yapılması gerekiyorsa bu durumda emax ve zirkonyum arasında bir tercih yapılması gerekecektir. Buna da tabii ki en iyi hastanın kendi doktoru karar verecektir. Bütün bunların yanında materyal anlamında daha pekçok materyal var elbette ama bu ikisi şu an için piyasada kendini ispatlamış en iyi iki porselen sistemi olduğu için özellikle bu ikisi üzerinde durdum. Hastaların ağız yapıları değerlendirilip farklı bir teknik ya da materyal kullanılması gerekebilir, bu herzaman mümkün.

Sevgiler

Dr. Atakan ELTER / Prostodontist

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