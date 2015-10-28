Dünya'nın en hızlıları: Diş Hekimleri

Dünya'da en hızlı aleti kimler kullanıyor hiç düşünmüş müydünüz?

Böyle bir soru sorulsa herhalde pek çoğumuz hiç düşünmeden jet pilotları deriz. Aslında durum biraz farklı.

Öncelikle şunu açıklığa kavuşturalım; Hızdan bahsediyorsak bir hareketten bahsediyoruz demektir. İnsan yapımı olan aletlerin hepsi hareket etmek için dönme hareketini kullanırlar. İster bu uçak jet motoru olsun, ister pervane olsun, ister araba motoru olsun, isterse sürat teknesi farketmiyor. Hareket için dönme hareketi gerekiyor. Bu da RPM ( round per minute ) olarak ölçülüyor, yani objenin kendi etrafında bir dakikada kaç kere döndüğünü belirten "dakikadaki devir sayısı"

Merak edip biraz araştırma yaptığımda jet uçaklarının motorlarının dakikada yaklaşık 14.000 devir döndüğünü öğrendim. F1 yarışlarında kullanılan arabaların motorları ise 18.000 RPM. Biz normal vatandaşların kullandığı arabalardaki motoru güçlendirmek için kullanılan turbolar ise tam 160.000 RPM. Gerçekten de bir jet motoru düşünüldüğünde inanılmaz bir rakam. Ama daha hızlısı var.

Diş doktorlarının en sevilmeyen yönlerinin başında dişleri şekillendirmek için kullandığımız aletin sesi gelir. O zzzzzz! sesini duyan herkesin tüylerinin diken diken olacağını bilmek için Nasa'da bilimadamı olmamıza gerek yok. Peki ama bunun bir sebebi olabileceğini düşündünüz mü? Ben söyleyeyim size. Bizim aeratör dediğimiz o alet tam 400.000 RPM. Hatta 500.000 ve hatta 850.000 RPM olanları var. Deneysel cihazları bir kenara bırakırsak, insanoğlunun günlük hayatta kullanabileceği en hızlı aletler diş hekimleri olarak bizim kullandığımız aeratörler.

Şimdi, şunu düşünün! 14.000 RPM uçak motorunun çıkardığı sesi düşünün, 18.000 RPM F1 otomobilinin sesini düşünün. Bunların yanında onlardan kat kat daha hızlı dönen bizim aeratörerin çıkardığı ufacık vızıldamasını çok abartmamak lazım diye düşünüyorum.

Burada asıl sorulması gereken şu olabilir. Dünyanın en hızlı "şeyini" ağzınızda kullanacak doktorunuza ne kadar güveniyorsunuz?

Hepinizin Cumhuriyet Bayramını kutluyorum.

Sevgiler.