Dişlerini yaptırmak isteyenlerin en büyük korkusu...

Dişlerinizi yaptırmak istiyorsunuz ancak çok büyük endişeleriniz var. Eskiden olsa canınız yanacak diye endişelenirdiniz belki ama artık bunun yerini çok farklı bir korku aldı.

Kaliteli diş tedavisi hizmeti sunan ortamlarda artık hasta konforu en dikkat edilen konuların başında geliyor. Kaliteli bir tedavi alıyorsanız, eskiye oranla tedavileriniz çok daha rahat geçiyor artık. Protetik tedavilerde, hastalarımız artık canlarının yanacağı endişesinden daha fazla yapılacak protezlerin estetiği konusunda endişeliler.

Böyle bir endişe aslında çok daha sağlıklı. Canlarının yanacağı korkusuyla diş hekimine gitmeyen hastalarımız, eninde sonunda koltuğumuza oturmak zorunda kalıyorlar ve bu sefer çok daha fazla bedeller ödeyerek, daha fazla zamanlarını koltuklarımızda geçirmek zorunda kalıyorlar. Bu korkuları aşabilen hastalarımız ise endişelerini çok daha sağlıklı bir yöne yani işlem sonrasında nasıl görünecekleri konusuna yönlendirebiliyorlar. Mantık da zaten bunun daha doğru olduğunu söylüyor. Koltukta geçireceğiniz birkaç saatte neler olduğundansa, yıllarca kullanacağınız yeni dişlerinizin konforu ve görüntüsü hakkında endişelenmek daha mantıklı değil mi?

Bakıyorum ve hastalarımın artık bu yöndeki endişelerini dile getirdiklerini görüyorum. Artık hastalarımız yapay görüntü veren, dişetlerinde morluklar gelişen protezlere sahip olmaktan çok korkuyorlar. Aslında ters gitme olasılığı olan daha pekçok unsur var ancak hastalarımız da haklı olarak sadece görebildikleri konular hakkında endişe duyuyorlar. Görüntüdeki yapaylığın, hastalarımızın özgüvenlerini ciddi şekilde sarsacağı bir gerçek. Ağız kokusu, konuşmada zorlanma, besinleri öğütememe ya da kesememe, fonksiyon sırasında ya da dış uyarılar sırasında ağrı, diş aralarının temizlenememesi gibi daha pekçok problemlerle karşılaşılabilir eğer protezler hatalı yapılırsa. Bu konularda da dikkatli olmak gerekiyor.

Son zamanlarda dişlerini yaptırmak isteyen hastalarım arasında bana nasıl diş kestiğimi soran birkaç hastam oldu. Bu soruyla karşılaşmak şaşırtıcı olmuştu. Kendi kendime "demek ki belli bir bilinç oluşmaya başlıyor" dediğimi hatırlıyorum. Hatta bir hastamın, sadece dişleri nasıl kestiğimi gördükten sonra tedaviye başlamaya karar vermesinden de oldukça etkilenmiştim. Çok teknik konular oldukları için hastalarımıza pek anlatmadığımız işin perde arkasını görmek, karar verme sürecinde hastalarımıza bu denli yardımcı oluyorsa, ortak bilinci hangi alana taşımamız gerektiği konusunda biz hekimlere bir fikir vermeli. Bu anlamda gelecek yazılarımda bu konuları irdeleyeceğim.

Sevgiler.

Dr. Atakan Elter / Protez Uzmanı